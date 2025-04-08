《Re:從零開始的異世界生活》10周年手遊終止營運...撐不到一年

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》一直是異世界系列中人氣相當高的作品，其十周年紀念新作 3D RPG《Re:從零開始的異世界生活 Witch’s Re:surrection》在粉絲們期待下登場，然而撐不到一年，日前官方宣布該手遊將在 5 月終止營運的消息。

▼《Re:0》10周年手遊。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）

《Re:從零開始的異世界生活》是異世界題材中相當熱門作品，不論是銀髮美少女「愛蜜莉雅」還是超婆女僕「雷姆、拉姆」都有大批教徒擁護，其第三季「水門篇」更是 2024 秋 - 2025 冬最強動畫之一，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，最終話播完後官方隨即宣布第四季製作確定，足見《Re:0》人氣之高，然而這樣的熱度卻沒有反映在手遊上，《Re:從零開始的異世界生活 Witch’s Re:surrection》日前傳來將停止營運的消息。

《Re：從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》為 2024 年 8 月所推出的《Re:0》10 周年企劃之一，主打 3D RPG 形式讓玩家在廣大的地圖上享受樂趣，遊戲劇情由作者「長月達平」監製，講述以「魔女復活」為主題的原創故事。不過因為鎖區加上剛推出時遊戲內又發生許多問題，《Re:0 Witch's Re:surrection》並沒有銜接起動畫的熱度，日前官方也宣布該作會在 2025 年 5 月 30 日終止服務，更多詳情可至官網查詢。