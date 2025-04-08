《魔物獵人 荒野》巨大柔毛秧雞萌翻　網嗨「好大想埋進去」

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》近日除了更新大型魔物泡狐龍外，還新增了大集會所。近日就有玩家發現大集會所的隱藏區域（瀑布後方），出現一隻超級巨大的「柔毛秧雞」，外型不僅可愛，還可以拿到牠的免費隨機素材，消息瞬間在推特上爆紅，對此網友們興奮表示，「好大啊好可愛」、「好想埋進牠的身體裡」。

▼《魔物獵人：荒野》隱藏區域出現一隻超級巨大的「柔毛秧雞」。（圖／翻攝自Twitter／@5ijVgmLbfQlGIBM）



其實「柔毛秧雞」已經不算第一次與獵人們見面，最早便在《魔物獵人：世界》作為稀有的環境生物登場，外觀雖看似一隻毛茸茸的小鳥，但因為牠本身沒有攻擊性再加上模樣可愛，因此深受獵人們的喜愛。

《魔物獵人：荒野》上市時也有把「柔毛秧雞」加入在環境當中，不過大小只是一顆小毛球，在「冰霧斷崖」區域會看到牠們的身影，然而玩家沒想到這次大型更新，官方居然特地設置隱藏彩蛋，把「柔毛秧雞」變成巨鳥隱身在新據點「大集會所」的某個瀑布後方，並且周圍還有小的「柔毛秧雞」，調查牠的巢穴還可以獲得免費道具。

對此不少玩家發現後拍照上傳到推特，消息瞬間在推特上引發話題，網友紛紛留言表示，「好大啊好可愛」、「我的天，吃什麼長大的」、「這就是傳說中的古巨基嗎」、「好想埋進牠的身體裡」。另外，巨大「柔毛秧雞」的所在隱藏區域，可以從滾滾木桶挑戰旁的藤蔓區開始向上攀爬前往，位在邊緣山壁的一處瀑布後就可看到牠的身影。