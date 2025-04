《小丑牌》被YouTube列為賭博　作者諷「還好都給孩子看《CS》」

記者黃冠瑋/綜合報導

人氣卡牌遊戲《小丑牌》(Balatro)於去年推出首月銷售就突破100萬套,受歡迎的同時也獲得了當年最佳獨立遊戲大獎,然而卻因為歐洲的賭博分級把此遊戲列為18禁。對此官方極力爭取終於在今年取消此劃分,不料近日傳出創作者因《小丑牌》相關影片被YouTube創作守則列為18禁而受影響。

▼《小丑牌》影片被YouTube列為18禁。(圖/翻攝自Twitter/@LocalThunk)

根據外媒報導,過去《小丑牌》就因為遊戲與撲克賭博相關被泛歐遊戲資訊組織(PEGI)列為18禁,對此官方極力向PEGI強調,「遊戲雖說會介紹撲克中的各種牌型,但並不是以原本撲克賭博方式為主,還加入了其他特殊卡牌的特別玩法」,終於在今年2月取消了因賭博而被劃分成18禁的判決,讓《小丑牌》的年齡限制從18歲降至12歲。

不料近日《小丑牌》非官方頻道包含Balatro University、Balatro U的影片皆被Youtube自動標註成賭博內容並且申訴還被駁回,根據YouTube創作守則的演算法,這些創作者將會因為賭博內容大大影響影片的能見度。消息一出後,迅速引發網友們討論,對此《小丑牌》的開發者LocalThunk嘲諷表示,「幸好我們讓孩子不知道什麼是鐵支,而是讓他們看《CS》開箱影片」。

其實YouTube分級是根據AI演算偵測來制定分級內容,或許是《小丑牌》中的玩法與撲克賭博有些微關聯,因此才被系統列為限制內容觀看。

Apparently Balatro videos are being rated 18+ on @YouTube now for gambling



Good thing we are protecting children from knowing what a 4 of a kind is and letting them watch CS case opening videos instead