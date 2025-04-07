《小丑牌》被YouTube列為賭博　作者諷「還好都給孩子看《CS》」

記者黃冠瑋／綜合報導

人氣卡牌遊戲《小丑牌》（Balatro）於去年推出首月銷售就突破100萬套，受歡迎的同時也獲得了當年最佳獨立遊戲大獎，然而卻因為歐洲的賭博分級把此遊戲列為18禁。對此官方極力爭取終於在今年取消此劃分，不料近日傳出創作者因《小丑牌》相關影片被YouTube創作守則列為18禁而受影響。

▼《小丑牌》影片被YouTube列為18禁。（圖／翻攝自Twitter／@LocalThunk）

根據外媒報導，過去《小丑牌》就因為遊戲與撲克賭博相關被泛歐遊戲資訊組織（PEGI）列為18禁，對此官方極力向PEGI強調，「遊戲雖說會介紹撲克中的各種牌型，但並不是以原本撲克賭博方式為主，還加入了其他特殊卡牌的特別玩法」，終於在今年2月取消了因賭博而被劃分成18禁的判決，讓《小丑牌》的年齡限制從18歲降至12歲。

不料近日《小丑牌》非官方頻道包含Balatro University、Balatro U的影片皆被Youtube自動標註成賭博內容並且申訴還被駁回，根據YouTube創作守則的演算法，這些創作者將會因為賭博內容大大影響影片的能見度。消息一出後，迅速引發網友們討論，對此《小丑牌》的開發者LocalThunk嘲諷表示，「幸好我們讓孩子不知道什麼是鐵支，而是讓他們看《CS》開箱影片」。

其實YouTube分級是根據AI演算偵測來制定分級內容，或許是《小丑牌》中的玩法與撲克賭博有些微關聯，因此才被系統列為限制內容觀看。