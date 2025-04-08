《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄　官方呼籲作弊恐遭停權

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》於4月4日迎來第一次免費大型更新，先前官方就有提到將開放集會所以及鬥技大會任務，玩家可透過狩獵挑戰刷取高分紀錄，不料紀錄板上竟出現不正常的擊殺時間以及「錯誤代碼」問題，對此官方回應，「將會移除明顯異常紀錄，作弊玩家將無法獲得任何獎勵」。

▼調查紀錄板可在大型集會所區域入口查看。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

關於本次鬥技大會任務是提供玩家使用特定組合的武器來挑戰魔物，除了每週參加都會有獎勵之外，官方還提供調查紀錄板（大型集會所區域入口可搜尋到）讓玩家知道自己狩獵所花取的時間，並且根據時間紀錄，只要高分還可獲得龍幣、補給品與貓飯食券等獎勵。然而開放沒多久紀錄板上竟發現有許多數秒內就完成狩獵的不可能紀錄，甚至有玩家看到零秒的紀錄出現。

對此官方發布公告，「獵人們，我們已確認目前鬥技大會任務（Arena Quests）與挑戰任務（Challenge Quests）的排行榜中，出現了一些不正常的紀錄時間，這些可能是由於作弊或是遊戲錯誤所導致。請放心，我們將會移除明顯異常的紀錄時間，並且作弊玩家將無法獲得任何獎勵」。官方也警告帳號如有使用作弊手段或是外掛工具來達成不實紀錄，將有可能會慘遭停權處分。

另外關於錯誤代碼「EW_3671F」問題，官方表示，「這是玩家任務完成時間無法上傳所導致的，如果出現此種情況，請選擇捨棄未上傳的時間，再接受其他任務，否則將無法上傳後續的紀錄時間」。