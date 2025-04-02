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快訊／Nintendo Switch 2 台灣價格公開！

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂Nintendo Switch 2 在 2日的直播中揭露的上市日期，同時，直播結束後，在日本官網也公佈價格，日本專用機將為 49,980 日圓（約台幣10,253元）、多國語言對應版為69,980元（約台幣14,356元），同時首波將以「資格抽選制」的方式購買，達成指定條件就可以參加抽選。此外，台灣並不在首波販售名單中，根據官網影片顯示，將在7-9月正式開賣，價格則為14,380（單主機）、15,580（同捆組）。

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在直播結束後，任天堂官方隨即公佈Nintendo Switch 2價格，單主機與《瑪利歐賽車：世界》同捆包分別為49,980及53,980日圓，多國語言對應版建議售價為 69,980 日圓。

對此，在日本地區Nintendo Switch 2 將以 My Nintendo Store 抽籤方式出售。從 4 月 24 日星期四起開始接受預訂或抽籤， 要申請 My Nintendo Store 抽獎銷售，必須滿足以下所有條件。

1. 截至2025 年 2 月 28 日星期五，Nintendo Switch 軟體的遊戲時間必須達到 50 小時或以上（試用版和免費軟體除外）。
2.申請時必須已經累積成為 Nintendo Switch Online 會員一年或以上，並在申請時成為會員。

此外，台灣並不在首波販售名單中，根據官網影片顯示，將在7-9月正式開賣，價格則為14,380（單主機）、15,580（同捆組）。

▼台灣將不在首波販售名單，會等到7-9月上市。

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關鍵字：任天堂

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