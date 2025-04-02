美IShowSpeed遊中國遭貼臉嗆歧視言論　網友還嫁禍日本Coser

記者楊智仁／綜合報導

剛滿 20 歲的直播主 IShowSpeed 在 YouTube 上擁有超過 3700 萬訂閱，是美國超人氣 YouTuber，由於直播中時常表現得亢奮、誇張、隨性，中文圈又稱他為「甲亢哥」。先前 IShowSpeed 到中國開展直播之旅，沒想到一名 Coser 卻當著他的面連續說出種族歧視等冒犯言論，令許多人相當傻眼。

▼IShowSpeed 在中國遭當面說出各種歧視。（圖／翻攝自IShowSpeedYT）

這次 IShowSpeed 遊中國的行程，在上海、北京的 6 小時無間斷直播立刻衝上 YouTube 全球發燒影片第 1、2 名，他不僅嘗試街頭小吃、參與川劇變臉、也到訪上海外灘、北京故宮和長城等名勝，只不過沒想到先前 IShowSpeed 來到成都時，竟遭一位化身為《蔚藍檔案》小桃的 Coser 當面說出非常冒犯的歧視言論，這讓 IShowSpeed 十分錯愕，而因為全程都有直播，歐美社群上也是瞬間炸鍋。

當然大部分中國網友也紛紛譴責這樣的言論，並在社群上向 IShowSpeed 道歉，只不過沒想到，有部分中國網友想要甩鍋，說那名女 Coser 並非中國人，而是日本的 Coser ちず，這也讓 ちず 莫名其妙收到許多攻擊仇恨私訊，隨後她發表了中、英、日三種語言的聲明，無奈表示，「我從未見過 IShowSpeed 也從未去過中國，我是一個住在日本的日本Coser，我不知道影片中的人是誰，而且我們一點也不像。」