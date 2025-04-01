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全台唯一寶可夢《MEZASTAR》東森廣場亮相　內部全面升級搶先看

記者楊智仁／綜合報導

新一代卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》馬上要在 4 月 2 日全台上市，東森廣場台北車站 K 區地下街原「Ga-Olé Station TAIPEI」也全面升級改裝，全台唯一「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」於今天 ( 4/1 ) 搶先登場，接下來就讓我們一起來看看內部閃耀樣貌。

▼「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」搶先登場。（圖／記者周宸亘攝）▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）

世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》，3 月 27 日於東森廣場展開搶先體驗就吸引上千名訓練家集結。緊接著升級改裝的「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」4 月 1 正式開幕同樣舉辦「先行體驗會」，寬廣空間下店內擺放著超可愛「皮卡丘、路卡利歐」，全面升級機台寬廣螢幕呼應著全新「雙人對戰」設計，訓練家只要達成特定條件，就有機會解鎖聯手對戰，與好友一同出戰超級明星寶可夢。

▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）

此次同步推出「MEZASTAR卡匣」全新升級，從等級 2 到等級 6 都有，陳列在店內讓粉絲們可以近距離欣賞，機台上方同樣能看到「噴火龍、夢幻」等多支寶可夢等待訓練家到來。這次《Pokémon MEZASTAR》首波就祭出多達 73 種卡匣，勢必再掀一波搶卡熱潮。貼心的是，MEZASTAR 全面支援電子支付系統，包括悠遊卡、一卡通、icash2.0與悠遊付等常見工具，玩家不必另備零錢，遊戲體驗更加流暢。

▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）

全台唯一「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」就位在交通方便，擁有豐富美食與多元商店的東森廣場，東森購物商場事業部營運長林晉祥也表示，「我們很榮幸與SEGA台灣分公司攜手合作，在東森廣場打造全台最大規模的MEZASTAR特色店，提供優質遊戲環境與完善設施，未來也將持續舉辦賽事活動，歡迎所有訓練家前來朝聖。」

▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會-店內。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：寶可夢東森廣場

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