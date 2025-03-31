英雄聯盟格鬥《2XKO》首發僅10角色　官方「希望盡早推出」

記者黃冠瑋／綜合報導

Riot Games旗下的《英雄聯盟》衍生格鬥遊戲《2XKO》目前正在開發當中，開發團隊於日前公開了近期開發成果，其中透露了《2XKO》在首發時將不會包含《英雄聯盟》目前所超過的170個英雄內容，僅會有10隻英雄供玩家遊玩。對此遊戲總監Shaun Rivera表示，「希望讓大家盡早遊玩，後續才會推出新英雄」。

▼《2XKO》首發時將會僅有10隻英雄角色。（圖／翻攝自YouTube／2XKO）

Riot在2019年提出「Project L」計劃時，就談到未來將會推出與「英雄聯盟」擁有相同世界觀的格鬥遊戲《2XKO》，對此讓許多玩家開始期待遊戲推出，不過對玩家而言或許遊戲開發稍顯緩慢，截至目前為止僅有七位英雄角色登場包含阿璃、艾克、犽宿、達瑞斯、伊羅旖、布朗姆、吉茵珂絲。

對此根據外媒報導，近日開發團隊公開近期幾個月的開發成果，就有談到遊戲目前將不會全採用《英雄聯盟》當前所超過的170個英雄內容（截至2025年1月），並且確認遊戲上市時僅會有10個英雄角色當場，加上先前公開的英雄，目前僅差3個新英雄就能完成。對此遊戲總監Shaun Rivera表示，「我知道這個數字很少，但我寧可遊戲盡早推出，也不願因為要多增加英雄模組而把遊戲持續擱置」，並且他也承諾上市後會不斷更新遊戲玩法以及新英雄，希望玩家不用擔心。

不過儘管如此《2XKO》與其他格鬥遊戲角色相比還是稍顯過少，像是《快打旋風6》首發時就有18個角色，而另一款格鬥遊戲《七龍珠 Fighter Z》則是有24個。