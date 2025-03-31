《inZOI》出現「開車撞小孩」嚴重BUG　官方急修正：加強審查

記者黃冠瑋／綜合報導

有著韓版《模擬市民》、由KRAFTON（魁匠團）所開發的《inZOI》於28日搶先體驗，不過上線初期仍有許多BUG需要處理，像是大廳選單偶爾無法使用等問題。然而近日有玩家發現遊戲居然出現能駕駛車子輾壓兒童，對此官方致歉表示，「這是一個嚴重的錯誤，目前該錯誤已經緊急修正」。

▼《inZOI》近日竟出現「開車撞小孩」嚴重BUG。（圖／翻攝自《inZOI》Steam官網）

《inZOI》是一款類似模擬市民生活的遊戲，因此角色死於車禍、疾病等都有可能會發生，不過如果是玩家刻意去造成，或許與官方所想傳達的遊戲理念是背道而馳。根據外媒報導隨著近日遊戲上市有許多BUG等著官方去做修正，就有網友發現遊戲居然能駕駛車子輾壓兒童的嚴重BUG，對此一部分網友表示，「官方聲稱遊戲中不希望出現暴力情形，但卻不小心加入其中」，另一部分網友則是認為，「官方或許只是沒意識到如此嚴重的BUG，希望官方能做出及時修正」。

對此官方看到這則訊息後，緊急公告表示，「該問題是由一個意外的錯誤引起的，已在最新熱補丁中得到解決。我們認為此情形是非常不恰當，並且也不是《inZOI》的真正意圖和價值觀。已了解此事的嚴重性以及適合年齡的內容，我們正在加強內部審查流程，以防止將來類似事件的發生」。