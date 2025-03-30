《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級 第二季 －起於闇影－》絕對是本季冬番霸權，輾壓 S 級獵人的恐怖蟻王 vs 人類最強成振宇，隨著劇情迎向最高潮，震撼戰鬥場面與分鏡讓作品人氣不斷飆升，24 話《你是人類的王嗎？》在 IMDb 上更是以 9.9 分封神，如今《我獨自升級 第二季》正式迎來結尾，第 25 話「踏上下一個目標」放送後也登上日本推特熱搜。

▼《我獨自升級 第二季》完結。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

主角成振宇聲優坂泰斗在推特 ( X ) 發文表示，「感謝大家收看至最終話，這部作品誕生，要感謝原作小說、漫畫老師，製作出精彩場面的 A1 Pictures 團隊、打造震撼音效音響團隊、將一切統整起來的導演、音響監督等所有參與動畫製作的人們一次次超越極限，正因為有大家的力量，這部作品才能以最完美狀態完成。」

坂泰斗接著說到，「對我而言，這部作品投入我畢生全部能量與心血，如今迎來最終話，雖然肩上重擔卸下，但心中也像出現了一個空洞，不過收到來自眾多觀眾『很好看』的回饋，讓這個空洞也被幸福情緒填滿，內心由衷感到真是太好了，能夠遇見這部作品，遇見成振宇這個角色。動畫雖然暫時告一段落，但我衷心期盼有朝一日能再次演出成振宇的故事，將他升級之旅演到最後，為了我們再次相見那天──『起きろ』。」