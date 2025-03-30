ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級 第二季 －起於闇影－》絕對是本季冬番霸權，輾壓 S 級獵人的恐怖蟻王 vs 人類最強成振宇，隨著劇情迎向最高潮，震撼戰鬥場面與分鏡讓作品人氣不斷飆升，24 話《你是人類的王嗎？》在 IMDb 上更是以 9.9 分封神，如今《我獨自升級 第二季》正式迎來結尾，第 25 話「踏上下一個目標」放送後也登上日本推特熱搜。

▼《我獨自升級 第二季》完結。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自推特）

主角成振宇聲優坂泰斗在推特 ( X ) 發文表示，「感謝大家收看至最終話，這部作品誕生，要感謝原作小說、漫畫老師，製作出精彩場面的 A1 Pictures 團隊、打造震撼音效音響團隊、將一切統整起來的導演、音響監督等所有參與動畫製作的人們一次次超越極限，正因為有大家的力量，這部作品才能以最完美狀態完成。」

坂泰斗接著說到，「對我而言，這部作品投入我畢生全部能量與心血，如今迎來最終話，雖然肩上重擔卸下，但心中也像出現了一個空洞，不過收到來自眾多觀眾『很好看』的回饋，讓這個空洞也被幸福情緒填滿，內心由衷感到真是太好了，能夠遇見這部作品，遇見成振宇這個角色。動畫雖然暫時告一段落，但我衷心期盼有朝一日能再次演出成振宇的故事，將他升級之旅演到最後，為了我們再次相見那天──『起きろ』。」

關鍵字：我獨自升級

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

推薦閱讀

12大動畫前進台中動漫節！「排球、咒術、我獨自升級、我推」集結

《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

《沉默之丘f》遭澳洲「拒絕分級」　因太恐怖禁止販售

《AI：夢境檔案》衍生新作公開　官方告白：給所有粉絲的情書

《超級機器人大戰Y》2025颯爽登場　粉絲嗨翻：靈壓還在

騰訊砸414億接手「Ubisoft三本柱」　網哀嚎《刺客教條》還是賣了

任天堂發布會總整理　遊戲發售時間一次看！

任天堂直播本家作品整理！新功能「虛擬遊戲卡」家庭帳號互換遊戲

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉　「夜襲系統」寶可夢球砸人新戰法公開

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》　解鎖搭檔對戰模式驚喊「超震撼」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》第二季完結

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

任天堂遊戲發售時間一次看

《超級機器人大戰Y》2025登場

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉

《對馬戰鬼》真實神社全禁止遊客

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

最新新聞

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《我獨自升級》第二季完結

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

《AI：夢境檔案》衍生新作公開

《超級機器人大戰Y》2025登場

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

任天堂遊戲發售時間一次看

任天堂直播整理！

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366