HowHow體驗《寶可夢明耀之星》　解鎖搭檔對戰模式驚喊「超震撼」

▲寶可夢二代機台搶先在東森廣場台北車站登場 HowHow ：全面升級超過癮。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

記者楊智仁／台北報導

卡片遊戲機 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》記者會以及先行體驗會今日 ( 3/27 ) 於台北東森廣場熱鬧舉行，不僅吸引上千訓練嘉到場朝聖，百萬 YouTuber HowHow 作為特別嘉賓登場，介紹這次 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》精彩對戰魅力。

▼百萬 YouTuber HowHow 作為特別嘉賓登場。（圖／記者周宸亘攝）

Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》HowHow 作為特別嘉賓登場表示，「本來想說先幫自己的小孩場勘一下，希望之後有個共同的話題，沒想到爸爸自己先淪陷了。」HowHow 點出這次 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》亮點，譬如可以和朋友、其他玩家一起對戰，而且機台導入電子支付功能讓遊玩更加方便，同時 HowHow 強調，這次在東森廣場體驗很特別，「場地大交通便利可以容納更多玩家，人多的時候當捕捉到珍貴寶可夢，大家會幫你一起歡呼，這是很開心的時刻。」

記者會上 HowHow 與童星演員「大頭」一起示範全新合作對戰模式，兩位一起攜手挑戰強大寶可夢，展現合作無間戰鬥默契，HowHow 特別強調，「合作對戰模式打破隔閡，畫面全螢幕非常震撼，而且成功的時候兩位玩家都能獲得寶可夢『MEZASTAR卡匣』，感覺玩著玩著就能和大家變成朋友。」Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》 4 月 2 日全台同步上市，全台唯一《寶可夢明耀之星》專門店也將於 4 月 1 日在東森廣場亮相，之後官方會陸續舉辦各類競賽、贈卡活動，詳情可至官網以及粉專查詢。