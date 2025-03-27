ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》　解鎖搭檔對戰模式驚喊「超震撼」

▲寶可夢二代機台搶先在東森廣場台北車站登場 HowHow ：全面升級超過癮。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

記者楊智仁／台北報導

卡片遊戲機 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》記者會以及先行體驗會今日 ( 3/27 ) 於台北東森廣場熱鬧舉行，不僅吸引上千訓練嘉到場朝聖，百萬 YouTuber HowHow 作為特別嘉賓登場，介紹這次 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》精彩對戰魅力。

▼百萬 YouTuber HowHow 作為特別嘉賓登場。（圖／記者周宸亘攝）▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會。（圖／記者周宸亘攝）

Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》HowHow 作為特別嘉賓登場表示，「本來想說先幫自己的小孩場勘一下，希望之後有個共同的話題，沒想到爸爸自己先淪陷了。」HowHow 點出這次 Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》亮點，譬如可以和朋友、其他玩家一起對戰，而且機台導入電子支付功能讓遊玩更加方便，同時 HowHow 強調，這次在東森廣場體驗很特別，「場地大交通便利可以容納更多玩家，人多的時候當捕捉到珍貴寶可夢，大家會幫你一起歡呼，這是很開心的時刻。」

▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會。（圖／記者周宸亘攝）▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者會上 HowHow 與童星演員「大頭」一起示範全新合作對戰模式，兩位一起攜手挑戰強大寶可夢，展現合作無間戰鬥默契，HowHow 特別強調，「合作對戰模式打破隔閡，畫面全螢幕非常震撼，而且成功的時候兩位玩家都能獲得寶可夢『MEZASTAR卡匣』，感覺玩著玩著就能和大家變成朋友。」Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》 4 月 2 日全台同步上市，全台唯一《寶可夢明耀之星》專門店也將於 4 月 1 日在東森廣場亮相，之後官方會陸續舉辦各類競賽、贈卡活動，詳情可至官網以及粉專查詢。

▲▼北車東森廣場寶可夢新機台上市記者會。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：HowHow寶可夢明耀之星

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

推薦閱讀

任天堂直播本家作品整理！新功能「虛擬遊戲卡」家庭帳號互換遊戲

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉　「夜襲系統」寶可夢球砸人新戰法公開

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》　解鎖搭檔對戰模式驚喊「超震撼」

《寶可夢明耀之星》4月全台上市　東森廣場千人搶先體驗盼領限量贈品

《對馬戰鬼》真實神社全面禁止遊客　竟是遭到多種無禮惡行

微軟推出全新AI Copilot代理　強化企業研究與數據分析

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！4月起全台限定門市設置

任天堂突宣布今播出新節目　30分鐘聚焦2025年Switch遊戲

2000萬銷量《凡爾賽玫瑰》動畫回歸！女漫畫家曾被質疑作品不會成功

《My Little Puppy》預告看完就想哭！柯基踏上天國尋找主人全淚崩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉

任天堂直播整理！

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

《Re:0》第四季製作確定

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》

UNIQLO寶可夢素描風聯名服飾

《寶可夢明耀之星》4月全台上市

《對馬戰鬼》真實神社全禁止遊客

任天堂突宣布今播出新節目

《My Little Puppy》免費試玩!

最新新聞

任天堂直播整理！

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉

HowHow體驗《寶可夢明耀之星》

《寶可夢明耀之星》4月全台上市

《對馬戰鬼》真實神社全禁止遊客

微軟推出全新AI Copilot 代理

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！

任天堂突宣布今播出新節目

2000萬銷量《凡爾賽玫瑰》動畫回歸

《My Little Puppy》免費試玩!

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366