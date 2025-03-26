ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王談戀愛》改編動畫4月播　狂熱粉絲再現惡搞致敬風格

記者楊智仁／綜合報導

《航海王談戀愛》是由伊原大貴所繪航海王衍生作品，該漫畫首先在 2018 年於「少年 Jump+ 」網站發出，接著於日本推出實體書，2020 年也在台灣出版，以相當誇張的方式描繪粉絲們對於《航海王》的愛，先前在 Anime Japan 上官方也宣布《航海王談戀愛》改編為網路動畫。

《航海王談戀愛》故事描述，名為「山本海賊王」高中生，因為名字與暢銷漫畫的主角一樣而飽受嘲諷與捉弄，然而卻也因此結交了幾位名字同樣與漫畫有關連的朋友；「小山蔡美」對山本魯夫抱有好感，並且偷偷暗戀著他，因為名字發音和娜美一樣，立刻就和山本成為朋友；「中津川噓風」名字發音和騙人布一樣，身為海賊迷的他找到「魯夫」和「娜美」之後，便強拉他們倆一起建立海賊社，就此展開一連串故事。

《航海王談戀愛》2021 年底進入長期休刊，先前在 Anime Japan 舞台上，官方不僅宣布會在 4 月 10 日恢復連載，同時曝光本作將改編成網路動畫，4 月 1 日至 5 日在 YouTube、TikTok、Instagram 等社群上發布，「山本海賊王、小山蔡美、中津川噓風」聲優分別由「金本涼輔、佐倉綾音、中村悠一」詮釋。

關鍵字：航海王談戀愛航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

推薦閱讀

《航海王談戀愛》改編動畫4月播　狂熱粉絲再現惡搞致敬風格

曾賣天價「任天堂PlayStation」還有一台　夢幻主機曝光粉絲驚呆

UNIQLO寶可夢聯名服飾！皮卡丘、喵喵、耿鬼素描畫風萌翻登場

卡牌《英勇紋章》搶先開放試玩　玩家回饋將決定後續

【廣編】技嘉2025 AI電競筆電正式上市　AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能與散熱

今年有望推出？《空洞騎士：絲之歌》沉寂六年再度更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！台灣百年「近現代美術」有家了

「卡比之父」櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵：無須迎合西方市場

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖！會場直擊神作集結動漫迷天堂

戀愛神番《戀上換裝娃娃》第二季7月播　原作長跑7年迎圓滿結局

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

UNIQLO寶可夢素描風聯名服飾

「任天堂PlayStation」還有一台

卡牌《英勇紋章》搶先開放試玩！

《航海王談戀愛》改編動畫4月播

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂提告

《刺客教條 暗影者》歷史受爭議!

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

最新新聞

《航海王談戀愛》改編動畫4月播

「任天堂PlayStation」還有一台

UNIQLO寶可夢素描風聯名服飾

卡牌《英勇紋章》搶先開放試玩！

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！未曝光國寶展出

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖

《戀上換裝娃娃》第二季7月播

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366