《航海王談戀愛》改編動畫4月播　狂熱粉絲再現惡搞致敬風格

記者楊智仁／綜合報導

《航海王談戀愛》是由伊原大貴所繪航海王衍生作品，該漫畫首先在 2018 年於「少年 Jump+ 」網站發出，接著於日本推出實體書，2020 年也在台灣出版，以相當誇張的方式描繪粉絲們對於《航海王》的愛，先前在 Anime Japan 上官方也宣布《航海王談戀愛》改編為網路動畫。

《航海王談戀愛》故事描述，名為「山本海賊王」高中生，因為名字與暢銷漫畫的主角一樣而飽受嘲諷與捉弄，然而卻也因此結交了幾位名字同樣與漫畫有關連的朋友；「小山蔡美」對山本魯夫抱有好感，並且偷偷暗戀著他，因為名字發音和娜美一樣，立刻就和山本成為朋友；「中津川噓風」名字發音和騙人布一樣，身為海賊迷的他找到「魯夫」和「娜美」之後，便強拉他們倆一起建立海賊社，就此展開一連串故事。

《航海王談戀愛》2021 年底進入長期休刊，先前在 Anime Japan 舞台上，官方不僅宣布會在 4 月 10 日恢復連載，同時曝光本作將改編成網路動畫，4 月 1 日至 5 日在 YouTube、TikTok、Instagram 等社群上發布，「山本海賊王、小山蔡美、中津川噓風」聲優分別由「金本涼輔、佐倉綾音、中村悠一」詮釋。