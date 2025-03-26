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曾賣天價「任天堂PlayStation」還有一台　夢幻主機曝光粉絲驚呆

記者楊智仁／綜合報導

夢幻 CD-ROM 遊戲主機「任天堂 PlayStation」過去被傳為神話，2020 年，當時被認為是世界上僅存的任天堂 PlayStation 原型機，最終由私人收藏家 Terry Diebold 於拍賣會上以驚人的 36 萬美元售出。如今一位日本攝影師發現，世界上還有另一台任天堂 PlayStation 原型機，擁有者正是「PlayStation 之父」久多良木健。

▼夢幻 CD-ROM 遊戲主機「任天堂 PlayStation」。（圖／翻攝自@kantan_japan）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Bluesky Social）

最近，定居日本的攝影師兼攝影導演 Julian Domanski 在社群媒體上透露，他在與前索尼電腦娛樂公司（Sony Computer Entertainment）CEO、也就是「PlayStation之父」久多良木健會面時，親手觸摸到第二台「任天堂PlayStation」原型機。

當年在與任天堂的合作破局後，正是久多良木健主導了 PlayStation 專案，原本雙方協議是由索尼開發 SFC（超級任天堂）專用的 CD-ROM 外接設備，以及獨立整合型的 PlayStation 主機。但據說任天堂對於索尼堅持抽取每片 SFC 光碟遊戲銷售分成一事感到不滿，於是 1991 年 CES 展上，任天堂宣布將改與飛利浦（Philips）合作。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Bluesky Social）

Domanski 在社群媒體上表示，「我從沒想過能見到如此稀有的東西，但今天我真的摸到任天堂 PlayStation，據說唯一的一台原型機已經在拍賣會上以 30 萬美元售出，結果索尼電腦娛樂的前 CEO 家裡衣櫃裡就有一台，久多良木健人真好，還幫我在我的 PS1上簽名！」考慮到久多良木健與這項專案的淵源，他家中擁有一台任天堂 PlayStation 原型機並不算太意外，真正令人驚訝的是，這件事直到現在才為人所知。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自網路）

關鍵字：任天堂PlayStation

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