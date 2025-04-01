《新楓之谷》x 動畫《鬼滅之刃》史上最大規模合作！炭治郎化身新楓之谷英雄　經典招式、場景完美重現

記者蘇晟彥／綜合報導

在全世界造成轟動、漫畫銷量超過1.5億本的現象級作品《鬼滅之刃》，這次要與國民遊戲《新楓之谷》強強聯手，玩家將可以親自扮演炭治郎，體驗水之呼吸、火之神神樂爽快的戰鬥感，還可觸發「善逸」與「伊之助」的協助技能，一起並肩作戰，彷彿真實進入鬼滅之刃的世界。此外，遊戲同樣還原各個動畫內經典的橋段，邀請大家手刀加入這次《新楓之谷》史上最強聯動合作，一起在遊戲內體驗炭治郎的冒險旅程！

>《新楓之谷》x 動畫《鬼滅之刃》最強聯動官網點此<



▼《新楓之谷》史上最大規模合作，與動畫《鬼滅之刃》攜手出擊原汁原味還原動畫經典橋段！（圖／品牌提供）



由幽浮社（ufotable）重新賦予新生命的動畫《鬼滅之刃》，在上映後，不只主題曲〈紅蓮華〉旋律朗朗上口，更被動畫鬼殺隊成員各種華麗戰技給吸引，相信不少粉絲第一個入坑點，一定是在首次與下弦之五對決時，因為與彌豆子的牽絆想起父親所演繹過的「火之神神樂」，斬出一記猶如浮世繪畫風的鮮紅烈焰，將惡鬼斬殺在刀刃下，成為粉絲中的經典片段之一。

在這次推出的 IP 合作中，玩家們將可以創建專屬職業「炭治郎」，直接化身本人在《新楓之谷》的世界中冒險。炭治郎擁有專屬技能，也是在動畫中帥翻粉絲、原汁原味還原動畫的「水之呼吸＆火之神神樂」，邀請大家在新楓之谷世界中體驗呼吸法的奧義。此外，當「炭治郎」角色使用技能時還可觸發「善逸」與「伊之助」的協助技能「雷之呼吸 壹之型 霹靂一閃、獸之呼吸 伍之牙 狂牙綻裂」，再搭配上《新楓之谷》獨特像素感畫風，讓人想在第一時間就進入《新楓之谷》的世界體驗無與倫比的冒險篇章！

此外，本次推出的合作活動「炭治郎的冒險日記」也是僅限炭治郎參加的活動，還有許多「期間限定」獎勵，完成任務就可獲得「禰豆子機器人」，讓禰豆子與你一起穿梭在新楓之谷世界冒險吧！

▼玩家可以在活動期間盡情扮演炭治郎，當使用技能時還能觸發鬼殺隊成員前來助陣。



在成為鬼殺隊成員前，不少粉絲一定對於動畫中在蝶屋敷中，炭治郎等人逗趣又爆笑的「訓練過程」印象深刻，這次聯動合作中也將這些經典練習環節原汁原味呈現，像是「吹破葫蘆訓練」、「擲硬幣對決」，還能親身體驗成為鬼殺隊的一員努力訓練，當然豐富獎勵也絕不會缺少，大大增加了遊戲的刺激度！

隨著《鬼滅之刃》動畫劇情即將進入最終大戰《無限城篇》，相信不少粉絲已經摩拳擦掌，快趁這次與《新楓之谷》史詩的聯動合作加入炭治郎的行列，一起成為鬼殺隊的一員吧！

▼超還原小遊戲可以看到更多動畫中的細節。





