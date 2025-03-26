台中動漫節「鬼滅、巨人、膽大黨」強檔集結　還有芙莉蓮悠遊卡預購

記者楊智仁／綜合報導

中部地區最大型的動漫活動「2025台中國際動漫節」4月3日至4月6日在台中國際展覽館隆重展開，木棉花國際準備了眾多強作的特色精品、福袋組合、滿額好禮跟優惠活動，要來與熱動漫迷們共度美好春假。

第二季動畫在四月即將火熱登場的《WIND BREAKER 防風少年》，剛結束與獅子頭連鬥爭的防風鈴，又將為小鎮的安全大展身手。印有櫻與蘇枋兩人吃著包子與小籠包輕鬆神情的日式短門簾，以及櫻遙Q版模樣的人物造型枕都是台中動漫節的全新商品，另外，精選商品區也為粉絲們準備了角色香水的全新現貨。

不同於一般的校園戀愛故事，劇情發展及角色刻劃都別出心裁的《敗北女角太多了》，帶來主角八奈見杏菜燦爛笑容的潮流T恤與嘟嘟馬克杯，更推出包含八奈見杏菜、燒鹽檸檬、小鞠知花在內，一共九款角色的盲抽色紙。大家引頸期待第二季動畫趕快到來的《膽大黨》，小桃帥氣姿勢的運動毛巾，還附上方便攜帶的收納袋；有著變身後厄卡倫金屬臉孔的扣式短夾，外表低調簡約，內裏有著作品LOGO加上厄卡倫眼鏡的藍色花紋，每次打開也有變身的樂趣。

《進擊的巨人》長形不鏽鋼杯，高密封性以及滑蓋設計的杯口，滿足你使用上的種種需求，更讓調查兵團的精神繼續在生活中閃耀。2026年即將推出第二季動畫的《葬送的芙莉蓮》，用三合一造型抱枕毯來溫暖身心靈吧，外部寶箱造型可當抱枕及暖手枕使用，隱藏在其中有著千年魔法使身影的絨毯，是追新番的最佳夥伴。

木棉花獨家《Lycoris Recoil 莉可麗絲》千束與瀧奈身穿超萌寵物睡衣的特繪圖，化身為30公分高的超大壓克力立牌。《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中人氣超高的彭德與花生，彭德化身飲料盒上的超萌LOGO，花生與包裝袋同框的可愛模樣。送葬者辛為戰友送別的手槍，以及哥哥雷的機體碎片，組成《86-不存在的戰區-》辛之手槍鑰匙圈，重溫故事中的種種感動。將於今年8月8日台灣上映劇場版無限城篇第一章的《鬼滅之刃》，獲得炎柱刀鍔傳承的炭治郎日輪刀鑰匙圈，陪伴迎接故事最高潮。

說到動漫節絕對不能錯過的福袋，這次共推出《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《86-不存在的戰區-》、《WIND BREAKER 防風少年》、《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》六部作品總共七款福袋。還有各種人氣商品，像是《膽大黨》厄卡倫手錶、《葬送的芙莉蓮》造型悠遊卡預購，讓粉絲們在這次動漫節可以滿載而歸。