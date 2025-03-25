《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售！3D對戰享受「一擊必殺」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《BLEACH 死神》家用主機遊戲最新作品 PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM®版《BLEACH 魂魄覺醒》目前已經發售，聚焦「代理死神篇」到「破面篇」為止劇情，本作發售宣傳影片已公開，玩家將可以享受以動畫及遊戲畫面交織而成的特別影片。

本作為《BLEACH》家用主機遊戲最新作品，玩家活用角色的特色壓制全場，狩獵對手的魂魄（剩餘生命數）一決勝負、角色可藉由覺醒（始解、卍解、刀劍解放等），千鈞一髮的危機時刻顛覆局勢，直到最後一秒都無法鬆懈的逆轉動作遊戲、「MAIN STORY」中，從「代理死神篇」開始，到與由藍染惣右介所率領的破面戰鬥的「破面篇」，可從頭體驗《BLEACH》的故事，本作更收錄了從未在「MAIN STORY」中描繪的各個角色的原創「SECRET STORY」。

▼《BLEACH》家用主機遊戲最新作品。（圖／翻攝自Steam）

《BLEACH》為在集英社的少年漫畫雜誌《週刊少年JUMP》上連載至2016年38號刊為止的超人氣刀劍武打動作漫畫。

自2001年開始連載就獲得廣大粉絲的支持，漫畫共有74部單行本，全球累積銷量更已超過1億3,000萬部。電視動畫則是自2004年起播放至2012年3月，更已有4部劇場版動畫上映。