ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售！3D對戰享受「一擊必殺」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《BLEACH 死神》家用主機遊戲最新作品 PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM®版《BLEACH 魂魄覺醒》目前已經發售，聚焦「代理死神篇」到「破面篇」為止劇情，本作發售宣傳影片已公開，玩家將可以享受以動畫及遊戲畫面交織而成的特別影片。

本作為《BLEACH》家用主機遊戲最新作品，玩家活用角色的特色壓制全場，狩獵對手的魂魄（剩餘生命數）一決勝負、角色可藉由覺醒（始解、卍解、刀劍解放等），千鈞一髮的危機時刻顛覆局勢，直到最後一秒都無法鬆懈的逆轉動作遊戲、「MAIN STORY」中，從「代理死神篇」開始，到與由藍染惣右介所率領的破面戰鬥的「破面篇」，可從頭體驗《BLEACH》的故事，本作更收錄了從未在「MAIN STORY」中描繪的各個角色的原創「SECRET STORY」。

▼《BLEACH》家用主機遊戲最新作品。（圖／翻攝自Steam） ▲▼ 死神。（圖／翻攝自Steam）▲▼ 死神。（圖／翻攝自Steam）

《BLEACH》為在集英社的少年漫畫雜誌《週刊少年JUMP》上連載至2016年38號刊為止的超人氣刀劍武打動作漫畫。
自2001年開始連載就獲得廣大粉絲的支持，漫畫共有74部單行本，全球累積銷量更已超過1億3,000萬部。電視動畫則是自2004年起播放至2012年3月，更已有4部劇場版動畫上映。

▲▼ 死神。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：BLEACH 死神

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

推薦閱讀

【廣編】技嘉2025 AI電競筆電正式上市　AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能與散熱

今年有望推出？《空洞騎士：絲之歌》沉寂六年再度更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！台灣百年「近現代美術」有家了

「卡比之父」櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵：無須迎合西方市場

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖！會場直擊神作集結動漫迷天堂

戀愛神番《戀上換裝娃娃》第二季7月播　原作長跑7年迎圓滿結局

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評　外媒稱「獨特恐怖美學」

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售！3D對戰享受「一擊必殺」

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神　畫家喊冤：那不是S級股溝

三星奧德賽新品Odyssey 3D　59900元享受「裸視3D體驗」　

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂提告

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖

《戀上換裝娃娃》第二季7月播

《刺客教條 暗影者》歷史受爭議!

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

最新新聞

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！未曝光國寶展出

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖

《戀上換裝娃娃》第二季7月播

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

三星Odyssey新品Odyssey 3D

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366