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《沉默之丘f》遭澳洲「拒絕分級」　因太恐怖禁止販售

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出的恐怖新作《沉默之丘f》於先前釋出新預告片，揭露了遊戲將以昭和時代的日本鄉村為舞台。目前正由台灣團隊泥巴娛樂積極開發中，但還未確定遊戲上市日期前，就慘遭澳洲娛樂審查機構以「拒絕分級」為由不得在澳洲宣傳與販售，疑似是多個恐怖要素已採到審查底線。

▼KONAMI於先前釋出《沉默之丘f》最新預告片。（圖／翻攝自YouTube／SILENT HILL (Official)）

▲▼KONAMI於先前釋出《沉默之丘f》最新預告片。（圖／翻攝自YouTube／SILENT HILL (Official)）

根據外媒報導，澳洲政府於先前宣布《沉默之丘 f》「拒絕分類」（RC，Refused Classification），目前澳洲評級網站已無法查詢，但根據2013年澳洲引入成人專屬遊戲類別 (R18+) 以來，會將未成年禁止接觸的出版物分為第一類限制（用密封包裝、封面要能公開展示）與第二類限制（僅限成人進出的場所展示出售）。至於拒絕歸類標準包含因涉及與18歲以下兒童形象發生性行為、性暴力的視覺描述或是鼓勵吸食毒品等原因就會觸犯審查底線。

其中這次觸犯澳洲政府審查底線包含以下兩點，其一是在日前釋出的預告影片中，「主角雛子在對抗恐怖妖物時，被戴著狐妖面具的巫女挾持，以小刀貼近她的臉皮，直到從頭部臉皮被剝下」，由於最後一幕場景過於慘忍被澳洲列為禁止。另一個原因則是KONAMI就有透露《沉默之丘 f》會有「毒品」元素和「未成年人虐待」，對此這是澳洲分級機構最不容忍的地方。

▼官方明確表示《沉默之丘f》裡所傳達的觀念，不代表公司立場。（圖／翻攝自Steam官網）

▲▼KONAMI於先前釋出《沉默之丘f》最新預告片。（圖／翻攝自YouTube／SILENT HILL (Official)）

但官方也有在官網明確強調，「本遊戲包含性別歧視、兒童虐待、霸凌、藥物產生的幻覺、酷刑與暴力等內容。由於本遊戲的時代背景設定於 1960 年代，遊戲內的社會觀念與傳統是為了符合時代背景所設計，並不代表本遊戲發行公司與製作團隊的價值觀，遊玩中如果不適，請立刻中斷休息」。然而事實上，2008年推出的《沉默之丘：歸鄉》也曾被澳洲政府「拒絕分級」，到後來推出刪減版遊戲後才順利上市。

另外，目前日媒則指出，日本娛樂分級機構CERO已將《沉默之丘f》評定為「Z級」（18歲以上限定），但遊戲還在開發，或許有重新審查的可能性，所以日本政府的分級頁面無法確認資訊。 至於台灣目前則是根據《遊戲軟體管理辦法》，因此遊戲有關毒品、人物殺害歸類為限制級。

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲

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