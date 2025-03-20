《幻獸帕魯》總監憶被任天堂告「全員愣住」：沒想到針對專利

記者楊智仁／綜合報導

任天堂針對《Palworld 幻獸帕魯》的專利侵權訴訟，時機還是內容成為外界矚目焦點，而對此最驚訝的莫過於開發商 Pocketpair，該公司表示，「遊戲發售前已在日本通過法律檢查，當時根本沒有人考慮到專利問題。」

▼任天堂針對《幻獸帕魯》提侵權訴訟。（圖／翻攝自Steam）

遊戲開發者大會的一場講座上，Pocketpair 傳播總監暨發行經理 John 'Bucky' Buckley 分享《幻獸帕魯》爆紅後所面臨挑戰，包括被誤指控使用 AI 生成生物設計，甚至遭指控直接盜用《寶可夢》遊戲的模型，導致開發團隊收到大量暴力威脅，任天堂隨後正式對該公司提起訴訟，Buckley 回憶到，「發生這件事，真的讓人很不好受…，我們在《幻獸帕魯》發布前曾多次公開表示，遊戲已經通過日本法律審查，當時一切都沒問題，所以當訴訟宣布時，我們全都愣住了『什麼？』」

「於是我們回去找律師，律師聯繫法院後我們發現，任天堂針對的是專利，Pocketpair 團隊中幾乎所有人都是 Nintendo 的粉絲，當天對大家來說是相當低落的一天。」Buckley 進一步表示，這起訴訟改變了許多事情，「我們原本準備推出 PlayStation 版，也計劃參加東京電玩展（TGS），但由於訴訟我們不得不縮減規模，甚至還聘請保全人員來加強安全防護。」