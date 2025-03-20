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T1宣布冠軍射手Gumayusi將重回先發　未來和Smash互相競爭

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》人氣相當高的 T1 戰隊，第一賽季後續沒有選擇令冠軍射手 Gumayusi 先發，而是讓小將 Smash 上陣引發粉絲討論。隨著第二賽季即將到來，日前 T1 發出聲明，表示 Gumayusi 將在開季負責先發。

▼T1宣布 Gumayusi 將在開季負責先發。（圖／翻攝自@T1LoL推特）▲▼T1。（圖／翻攝自@T1LoL推特）

T1 執行長 Joe Marsh 於公告中表示，「對於上次陣容變動時並未進行事前公告，以及關於六人陣容的可能性，我能理解粉絲們產生的失望，但希望大家可以理解，這些決策並非出自於對粉絲的不尊重，而是為了朝更好的方向來邁進。」同時  Joe Marsh 強調，「我完全信任教練團、總經理，在與他們討論後我請求將 Gumayusi 選手擔任 2025 LCK 常規賽先發陣容，這並非草率的決定，身為 CEO 我有責任從長遠發展做出對公司有利且進步的決定。」

接著 Joe Marsh 點出，「雖然 Gumayusi 一開始會擔任先發，但在 2025 年剩餘時間裡，他與 Smash 之間的良性競爭會持續下去，最後根據教練團的決策，選擇能為團隊勝利做出最大貢獻的選手上場...，Smash 選手未來也將和其他先發一樣，從 3 月 24 日起透過 T1 會員、個人直播的方式與粉絲們直接互動。」

關鍵字：T1英雄聯盟

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