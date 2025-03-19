韓版模擬市民《inZOI》試玩公佈　承諾５月「MOD開放」

記者蘇晟彥／綜合報導

有著韓版《模擬市民》、由KRAFTON（魁匠團）所開發的《inZOI》在 19日舉辦全球發表會，同時由執行長CH Kim公開相關遊戲訊息，這次獻上會以世界觀中的「AR圖書館」為舞台，在活動強調，「inZOI 的開發目標是『真實感』，我們希望透過遊戲模擬、場景設計與藝術風格，帶來極致逼真的體驗。」遊戲將於20 日至 3 月 28 日開放開放部分內容試玩，正是遊戲將於3 月 28 日上午 8 點（台灣時間） 在 Steam 平台正式推出。

▼韓版《模擬市民》inZOI將在 28日正式亮相。（圖／KRAFTON提供）



《inZOI》內建多元創作系統，讓玩家可自由設計服裝與家具、自訂配件，並使用臉部捕捉、動作捕捉、鏡頭模式、城市編輯及事件系統等功能。遊戲也將支援商業經營與人群管理機制，進一步提升遊玩體驗。此外，未來更新將加入 Mod 系統與全新城市，帶來更多遊戲內容。

《inZOI》搶先體驗版售價為新台幣 990 元，在正式版推出前，所有更新與 DLC 均免費提供。隨著開發計畫逐步推進，未來將陸續新增內容，包括自由接案系統、幽靈模式、東南亞風格的貓島 「Kucingku」、游泳池與游泳機制、家族族譜、新職業等，帶來更豐富的遊戲體驗。

Kjun 表示：「希望玩家能夠在《inZOI》中體驗現實中無法實現的事，感受到對生活的掌控，並從不同角度審視人生。」他補充：「這段開發旅程並不輕鬆，仍有許多需要改進的地方，但我們會持續傾聽社群回饋，努力讓遊戲更加完善，盡快推出正式版本。」

在發表會結束後，Kjun也接受全國媒體訪問，他表示，遊戲將強化房屋、設計相關元素，同時玩家可以透過開發動作生成AI來調整，進而讓玩家可以自訂更多的姿勢、動畫，此外，遊戲內的家具、動作也可以產生不一樣的玩法（例如把椅子變成跳跳樂等等），就是要讓大家可以擁有更多的玩法、組合。

此外，隨著AI發展，Kjun也強調，隨著AI技術演進，可能會導入NPC例如自動回覆訊息、更擬人化的互動等等，但目前仍受限於技術問題，將會努力解決。此外，在遊戲初期玩家會感受比較「現實」，但隨著遊戲進程，團隊也考慮納入一些奇幻元素。

而團隊也理解MOD對於喜歡模擬養成類的玩家重要性，在五月將開放 MOD KIT，讓玩家「玩出自己的世界」，此外在八月也會加入「貓咪日島嶼」，希望能提供玩家更多豐富的內容。

《inZOI: Creative Studio》試玩版將於 3 月 20 日至 3 月 28 日開放 ，讓玩家搶先體驗角色工作室（Character Studio） 與建築工作室（Build Studio）。更多試玩版資訊請參閱 官方網站。《inZOI》搶先體驗版將於 2025 年 3 月 28 日上午 8 點（台灣時間） 在 Steam 平台正式推出，遊戲採取買斷制，售價為39.99美金，在上市前的所有DLC、更新都會免費提供。