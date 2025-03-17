《魔物獵人荒野》大型更新揭曉　玩家盼「滅盡龍」加入

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》於2月底發售後來到了第三週，不少玩家已經從狩獵中紛紛畢業準備等待下一波新魔物登場。針對此事官方日前公告四月份將迎來首波大型更新，其中將增加新魔物「泡狐龍」，對此海外有不少玩家也希望能把另一款《魔物獵人：世界》的「滅盡龍」加入其中。

▼《魔物獵人 世界》「滅盡龍」於20週年人氣魔物票選中獲得第2名佳績。（圖／翻攝自YouTube／CapcomChannel）



根據官方公告，《魔物獵人：荒野》的第1次免費大型更新預計4月登場，其中將會新增「泡狐龍」，以及比歷戰更有挑戰性的魔物登場，另外還會有讓玩家可以交流的據點及其他新增要素、錯誤修正。對此官方也說明會針對玩家意見與回饋在第2次大型更新之前作出調整，更詳細的情報將會在3月底公開。

▼《魔物獵人 荒野》四月將迎來首次大型免費更新 。（圖／翻攝自Twitter／@CapcomAsia）

針對官方提到的「比歷戰更有挑戰性的魔物登場」，日前國外論壇就有玩家提出，希望把《魔物獵人：世界》出場的「滅盡龍」也加入《魔物獵人：荒野》之中，對此有不少玩家表示贊同，原因是過去「滅盡龍」在《魔物獵人》20週年人氣魔物票選中就獲得第2名的佳績，因此許多玩家希望藉著「滅盡龍」的高人氣帶到《魔物獵人：荒野》當中。不過也有玩家持不同觀點，認為目前《魔物獵人：荒野》並沒有古龍種登場，而滅盡龍主要又是以古龍為食，所以如果真得能推出官方或許要加入不少古龍種在遊戲當中。