ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》大型更新揭曉　玩家盼「滅盡龍」加入

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》於2月底發售後來到了第三週，不少玩家已經從狩獵中紛紛畢業準備等待下一波新魔物登場。針對此事官方日前公告四月份將迎來首波大型更新，其中將增加新魔物「泡狐龍」，對此海外有不少玩家也希望能把另一款《魔物獵人：世界》的「滅盡龍」加入其中。

▼《魔物獵人 世界》「滅盡龍」於20週年人氣魔物票選中獲得第2名佳績。（圖／翻攝自YouTube／CapcomChannel）

▲▼《魔物獵人 荒野》四月將迎來首次大型免費更新 。（圖／翻攝自YouTube／CapcomChannel）

根據官方公告，《魔物獵人：荒野》的第1次免費大型更新預計4月登場，其中將會新增「泡狐龍」，以及比歷戰更有挑戰性的魔物登場，另外還會有讓玩家可以交流的據點及其他新增要素、錯誤修正。對此官方也說明會針對玩家意見與回饋在第2次大型更新之前作出調整，更詳細的情報將會在3月底公開。

▼《魔物獵人 荒野》四月將迎來首次大型免費更新 。（圖／翻攝自Twitter／@CapcomAsia）

▲▼《魔物獵人 荒野》四月將迎來首次大型免費更新 。（圖／翻攝自YouTube／CapcomChannel）

針對官方提到的「比歷戰更有挑戰性的魔物登場」，日前國外論壇就有玩家提出，希望把《魔物獵人：世界》出場的「滅盡龍」也加入《魔物獵人：荒野》之中，對此有不少玩家表示贊同，原因是過去「滅盡龍」在《魔物獵人》20週年人氣魔物票選中就獲得第2名的佳績，因此許多玩家希望藉著「滅盡龍」的高人氣帶到《魔物獵人：荒野》當中。不過也有玩家持不同觀點，認為目前《魔物獵人：荒野》並沒有古龍種登場，而滅盡龍主要又是以古龍為食，所以如果真得能推出官方或許要加入不少古龍種在遊戲當中。

關鍵字：魔物獵人滅盡龍泡狐龍

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#峮峮 高EQ回應年紀大爭議：小孩才做選擇，全都要！

推薦閱讀

《魔物獵人荒野》大型更新揭曉　玩家盼「滅盡龍」加入

音樂尚未結束　京阿尼《最終樂章 吹響吧！上低音號》明年上映

《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了！成熟外貌網笑：這老師吧

「無懼選角」大受歡迎！Riot宣布未來BO3、BO5都採用全局BP

青山剛昌談《柯南》連載：目標把故事寫完...感覺還要很久

歐洲代表挑戰大魔王！HLE超強實力無法撼動奪First Stand冠軍

萬代Steam春季特賣開跑！「艾爾登法環、機戰傭兵6」下殺6折

《吉伊卡哇》手遊上線倒數　事前登錄破150萬、贈遊戲寶石特典

CFO五場激戰創目前First Stand最高收視　精采旅程向世界證明實力

AnimeJapan萬票選「最想動畫化作品」　Jump《鵺之陰陽師》奪冠

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人 荒野》大型更新揭曉

青山剛昌談《柯南》：目標把故事寫完

《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了

Riot宣布未來BO3、BO5都採用全局BP

CFO創目前First Stand最高收視

《柯南》新劇場版「沉睡小五郎」座椅

《英雄聯盟》TES瘋狂0：2還晉級

貝西摩斯8月降臨《魔物獵人世界》

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

《最終樂章 吹響吧！上低音號》明年上映

最新新聞

《魔物獵人 荒野》大型更新揭曉

《最終樂章 吹響吧！上低音號》明年上映

《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了

Riot宣布未來BO3、BO5都採用全局BP

青山剛昌談《柯南》：目標把故事寫完

HLE超強實力無法撼動奪First Stand冠軍

萬代Steam春季特賣艾爾登法環下殺6折

《吉伊卡哇》手遊事前登錄破150萬

CFO創目前First Stand最高收視

AnimeJapan選「最想動畫化作品」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366