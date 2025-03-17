《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了！成熟外貌網笑：這老師吧

記者楊智仁／綜合報導

經典漫畫《灌籃高手》是許多人心中回憶，對喜歡籃球的學子而言，這部作品更可說是夢想的開始。隨著 3 月日本高中的畢業季到來，作者井上雄彥繪製了海南附中控球後衛「阿牧」畢業模樣，這也讓粉絲們笑喊，「神奈川的牧終於畢業了！」

▼井上雄彥繪海南「阿牧」畢業。（圖／翻攝自@inouetake推特）

牧紳一是海南大學附屬高中三年級生，司職控球後衛與隊長，是一位攻防俱佳，身強力壯，領導與球商兼備的全能球員，但由於長相比較早熟加上皮膚黝黑，比賽中被櫻木當作已畢業的學長。不過其實菜鳥時期牧紳一就展露鋒芒，因其高超的籃球技術而被成為「怪物」，彼時的他和翔陽的藤真並稱為「神奈川雙璧」，兩人用輝煌的戰績開創了屬於他們自己的時代。

3 月正逢日本高中的畢業季，井上雄彥也繪製了「牧紳一」的畢業圖祝福所有學生，只見阿牧身穿海南制服，別著畢業胸花，而外貌看起來...真的感覺有些年紀，這也讓網友們紛紛笑喊，「這是學校老師吧...」、「第一時間以為是 40 代」、「海南你們怎麼可以找校友來參賽」、「完全是社會人的模樣呀 哈哈！」