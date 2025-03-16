CFO五場激戰創目前First Stand最高收視　精采旅程向世界證明實力

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》初陣對抗賽 First Stand 昨日 ( 3/15 ) 上演激戰，代表我們賽區的中信 CFO 與歐洲第一 KC 系列賽五場打滿，儘管最終不敵對手敗下陣來，不過這次 CFO 在國際賽的表現，向世界證明 LCP 賽區競爭力，而昨天系列賽也刷新目前 First Stand 最高收視。

CFO 這次初陣對抗賽旅程可說是滿滿驚奇，在大家不看好情況下，小組賽 BO3 先是乾淨俐落雙殺歐美，緊接著更擊敗中國第一種子 TES 創造歷史，這也是太平洋賽區首次在國際賽 BO3 擊敗 LPL 戰隊。淘汰賽面臨 BO5 更嚴峻考驗，CFO 先掉兩局情況下展現韌性，選手緊咬戰局硬是讓戰歌響起，最後生死戰相當緊張，雙方鏖戰近 40 分鐘才分出勝負。根據 Esports Charts 統計這場懸崖邊的對決吸引破 86 萬人同時收看直播 ( 不含中國平台 ) 刷新目前 First Stand 最高收視，第二名為小組賽第四天 HLE vs KC 的 83 萬觀看。

▼CFO First Stand 打出精彩表現。（圖／翻攝自lolesports）

距離國際賽決賽只差一步之遙，儘管 CFO 這次沒有跨越那道檻，不過精采表現仍為太平洋賽區推開希望大門，面對無懼選角展現多元戰術體系、選手們敢衝敢打放手一搏、17 歲小將 HongQ 潛力粉絲們有目共睹，而教練 Chawy 賽後也在粉專發文感謝所有選手及後勤，期待經過 First Stand 洗禮後，接下來 CFO 能更上一層樓。