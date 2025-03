CFO五場激戰創目前First Stand最高收視　精采旅程向世界證明實力

記者楊智仁/綜合報導

《英雄聯盟》初陣對抗賽 First Stand 昨日 ( 3/15 ) 上演激戰,代表我們賽區的中信 CFO 與歐洲第一 KC 系列賽五場打滿,儘管最終不敵對手敗下陣來,不過這次 CFO 在國際賽的表現,向世界證明 LCP 賽區競爭力,而昨天系列賽也刷新目前 First Stand 最高收視。

???? Peak Viewership (excl. ???????? platforms) of the #FST2025 Semifinals:@KarmineCorp vs @CTBC_cfo - 863.7K ????@HLEofficial vs @TOP_Esports_ - 734K pic.twitter.com/PadKqk8gvj