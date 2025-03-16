CFO五場激戰創目前First Stand最高收視　精采旅程向世界證明實力

記者楊智仁／綜合報導
《英雄聯盟》初陣對抗賽 First Stand 昨日 ( 3/15 ) 上演激戰，代表我們賽區的中信 CFO 與歐洲第一 KC 系列賽五場打滿，儘管最終不敵對手敗下陣來，不過這次 CFO 在國際賽的表現，向世界證明 LCP 賽區競爭力，而昨天系列賽也刷新目前 First Stand 最高收視。
???? Peak Viewership (excl. ???????? platforms) of the #FST2025 Semifinals:@KarmineCorp vs @CTBC_cfo - 863.7K ????@HLEofficial vs @TOP_Esports_ - 734K pic.twitter.com/PadKqk8gvj— Esports Charts ???????? (@EsportsCharts) March 15, 2025
CFO 這次初陣對抗賽旅程可說是滿滿驚奇，在大家不看好情況下，小組賽 BO3 先是乾淨俐落雙殺歐美，緊接著更擊敗中國第一種子 TES 創造歷史，這也是太平洋賽區首次在國際賽 BO3 擊敗 LPL 戰隊。淘汰賽面臨 BO5 更嚴峻考驗，CFO 先掉兩局情況下展現韌性，選手緊咬戰局硬是讓戰歌響起，最後生死戰相當緊張，雙方鏖戰近 40 分鐘才分出勝負。根據 Esports Charts 統計這場懸崖邊的對決吸引破 86 萬人同時收看直播 ( 不含中國平台 ) 刷新目前 First Stand 最高收視，第二名為小組賽第四天 HLE vs KC 的 83 萬觀看。
▼CFO First Stand 打出精彩表現。（圖／翻攝自lolesports）
距離國際賽決賽只差一步之遙，儘管 CFO 這次沒有跨越那道檻，不過精采表現仍為太平洋賽區推開希望大門，面對無懼選角展現多元戰術體系、選手們敢衝敢打放手一搏、17 歲小將 HongQ 潛力粉絲們有目共睹，而教練 Chawy 賽後也在粉專發文感謝所有選手及後勤，期待經過 First Stand 洗禮後，接下來 CFO 能更上一層樓。
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