ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

記者楊智仁／綜合報導

由日本集英社授權、DeNA 發行的 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》，憑藉著「七龍珠、航海王、火影忍者...」等龐大動漫 IP 去年上市之初成為粉絲們最期待遊戲。不過這樣的高討論度並沒有延續下去，遊戲內也面臨到不少問題，今日 ( 3/12 ) 稍早，官方在 FB 宣布將暫時停止服務，專心解決現有各項問題。

▼《JUMP：群星集結》。（圖／翻攝自JUMP : 群星集結）▲▼JUMP。（圖／翻攝自JUMP : 群星集結 ）

官方表示，「自遊戲發行以來，我們深知優化和流暢度方面存在一些問題，經過多次慎重考量後，最終我們決定暫時停止服務，專心解決現有的各項問題。我們將加強遊戲技術優化，並開發更多全新遊戲模式，讓《JUMP：群星集結》中經典角色能夠陪伴玩家闖蕩更多精彩的戰鬥，帶來更加豐富的遊戲體驗，並為未來的重新上線做好充分準備。」.

關於本次修正作業會針對以下內容「重新處理底層架構，解決連線卡頓問題、開發全新遊戲模式、重置現有角色的技能設計、未來持續新增更多IP內知名角色。」團隊也承諾：帳號內所持有的角色未來將會保留；長期維護結束後，會依據過往帳戶付費狀況進行相應補償；為了保護玩家重要遊戲資料，建議於維護前執行「第三方帳號綁定」，後續團隊也會以此綁定資料作為用戶舊數據的依據。

【作業期間】

2025/3/21 12:00起，關閉遊戲儲值管道。
2025/4/21 12:00起，遊戲將進入長期維護狀態，作業期間將無法遊玩遊戲。
( 關於後續的遊戲資訊與開發內容，將會不定時公告於FB粉絲團 ) 

關鍵字：JUMP：群星集結

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#中壢 大彎道5天3起車禍！網回：真的是人的問題

推薦閱讀

《魔物獵人》銷量佳卡普空盼連8年營收新高　製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化　網看畫風認不出：這誰

《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

《沉默之丘f》新情報即將揭曉　台灣泥巴娛樂擔任開發

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜、《原神》唯一例外擠進前20

暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨　化身反叛英雄對抗暴君

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急告侵權　外媒諷「不愧是複製人」

CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

始祖級實況主鳥屎結婚！IG放閃秒歪樓：結婚好貴　整排藍勾獻祝福

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

始祖級實況主鳥屎結婚！

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

微軟Xbox重大轉型!

《柯南》新劇場版「沉睡小五郎」座椅

最新新聞

《魔物獵人》銷量佳製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

《沉默之丘f》新情報即將揭曉

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜

暴雪嘉年華確定回歸！

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

CFO奪初陣對抗賽首勝、峻嘉納夾爆全場

始祖級實況主鳥屎結婚！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366