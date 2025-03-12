《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

記者楊智仁／綜合報導

由日本集英社授權、DeNA 發行的 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》，憑藉著「七龍珠、航海王、火影忍者...」等龐大動漫 IP 去年上市之初成為粉絲們最期待遊戲。不過這樣的高討論度並沒有延續下去，遊戲內也面臨到不少問題，今日 ( 3/12 ) 稍早，官方在 FB 宣布將暫時停止服務，專心解決現有各項問題。

▼《JUMP：群星集結》。（圖／翻攝自JUMP : 群星集結）

官方表示，「自遊戲發行以來，我們深知優化和流暢度方面存在一些問題，經過多次慎重考量後，最終我們決定暫時停止服務，專心解決現有的各項問題。我們將加強遊戲技術優化，並開發更多全新遊戲模式，讓《JUMP：群星集結》中經典角色能夠陪伴玩家闖蕩更多精彩的戰鬥，帶來更加豐富的遊戲體驗，並為未來的重新上線做好充分準備。」.

關於本次修正作業會針對以下內容「重新處理底層架構，解決連線卡頓問題、開發全新遊戲模式、重置現有角色的技能設計、未來持續新增更多IP內知名角色。」團隊也承諾：帳號內所持有的角色未來將會保留；長期維護結束後，會依據過往帳戶付費狀況進行相應補償；為了保護玩家重要遊戲資料，建議於維護前執行「第三方帳號綁定」，後續團隊也會以此綁定資料作為用戶舊數據的依據。

【作業期間】

2025/3/21 12:00起，關閉遊戲儲值管道。

2025/4/21 12:00起，遊戲將進入長期維護狀態，作業期間將無法遊玩遊戲。

( 關於後續的遊戲資訊與開發內容，將會不定時公告於FB粉絲團 )