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網銀增資GASH樂點32億　2025深化泛娛樂推FunOne雙平台

記者蘇晟彥／綜合報導

從遊戲起家的網銀國際集團近年版圖不斷擴張，去年泛娛樂戰略持續深化，擴大內容與服務範疇，更積極強化市場競爭力。2024年先後入股國內最大連鎖影城—威秀影城，並斥資32億元增資GASH樂點公司。對此，在10日的媒體餐敘上也宣布，樂點服務更進一步升級，推出FunOne遊戲、票券雙平台，將數位娛樂與金流服務無縫整合，加速建構完整的泛娛樂生態圈。網銀國際副總陳柏壽表示：「集團的泛娛樂佈局已漸趨完整，涵蓋數位娛樂、影視娛樂、電競戰隊、社會公益。透過線上與線下的產業串聯，不僅是順應市場趨勢，更是集團戰略轉型的重要里程碑。」

▲▼ 網銀

其中，FunOne Games 整合集團自製研發的遊戲，並提供海內外遊戲的下載與發行服務。平台內建便捷的後台上架工具與多元支付機制，讓遊戲發行更具彈性，成為遊戲開發者的理想選擇。此外，FunOne Games即將推出紅利回饋機制，透過平台串聯遊戲、動漫、音樂與影視內容，吸引更多玩家與內容愛好者，進一步拓展網銀國際集團的泛娛樂版圖。

FunOne Tickets 則是憑藉多年數位金流經驗打造，成為網銀國際泛娛樂體系中的新興力量。GASH樂點公司董事長周典迎表示：「台灣票券市場競爭激烈，而FunOne Tickets的核心優勢在於整合數位金流的實戰經驗與集團強大的技術實力，打造可穩定承載高流量的票券平台，為展演活動廠商提供更靈活的選擇。」該平台於2024年底正式上線，首波推出日本創作歌手與地下偶像的售票服務，不僅提升樂迷購票體驗，也讓用戶能更輕鬆接觸多元國際文化。未來，FunOne Tickets將朝向泛娛樂活動匯聚平台發展，拓展更多元的娛樂商機。

網銀國際企業溝通暨永續發展處協理趙珮晴表示：「集團將透過數位科技與內容創新，提升用戶娛樂體驗，加速全球市場布局。我們希望透過FunOne Tickets、FunOne Games與影視市場整合，為遊戲與影視產業創造更多機會，讓不同年齡層的消費者享受更完整的娛樂服務。」

網銀國際集團積極發展影視娛樂事業，2025年，網銀國際影視計畫製作與開發超過20部影視作品，其中包括曾在台灣創下亮眼票房的電影《周處除三害》韓國版翻拍計畫，娛樂事業則有粉絲見面會與演場會等，且將持續深化與日本、韓國及東南亞市場的合作，推動華語影視作品的國際化，串聯多元娛樂服務與創新體驗，進一步拓展全球市場。

關鍵字：網銀

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