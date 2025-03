EA《戰地風雲》新作封測大量曝光！建築破壞再度回歸

記者黃冠瑋/綜合報導

Electronic Arts(EA)旗下《戰地風雲》系列,於去年4月宣布,不再更新《戰地風雲2042》,官方就透露,會全力開發新項目。而近日官方邀請玩家於PC平台(戰地風雲實驗室)展開測試,但有許多海外玩家違反保密條款,導致遊戲內容提前曝光,各種建築破壞畫面展出,對此玩家期待經典元素再度回歸。

▼官方邀請玩家,於PC平台(戰地風雲實驗室)展開測試。(圖/翻攝自Twitter/@charlieINTEL)

《戰地風雲 2042》是《戰地風雲》系列目前的最新作,過去在2021年11月19日推出,遊戲上市初期出現了許多故障和效能問題,同時遊戲新式記分板也被玩家們不斷砲轟,導致遊戲口碑相當糟糕。無論官方如何調整內容,都無法讓玩家滿意,因此官方於去年4月宣布,將不再更新《戰地風雲2042》後續賽季,並且會把工作重點放在《戰地風雲》系列的全新項目上。

近日,也迎來官方在PC平台(戰地風雲實驗室)封閉測試,期間官方將會邀請媒體、 KOL以及一般玩家搶先體驗。雖說官方有規定,測試玩家要遵守保密條款,不得洩漏遊戲中任何資訊。但在海外論壇上還是爆出,長達五到數十分鐘的遊戲實機畫面。許多遊戲功能也因此曝光,像是玩家可以在戰場上拖動,倒地隊友到安全處、大範圍建築破壞、傳統記分板,遊戲UI/UX和音樂等。

around 9 minutes of footage with sound since it seems EA retracted the takedowns pic.twitter.com/p3lEaw2FBA