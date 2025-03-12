EA《戰地風雲》新作封測大量曝光！建築破壞再度回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，於去年4月宣布，不再更新《戰地風雲2042》，官方就透露，會全力開發新項目。而近日官方邀請玩家於PC平台（戰地風雲實驗室）展開測試，但有許多海外玩家違反保密條款，導致遊戲內容提前曝光，各種建築破壞畫面展出，對此玩家期待經典元素再度回歸。

▼官方邀請玩家，於PC平台（戰地風雲實驗室）展開測試。（圖／翻攝自Twitter／@charlieINTEL）

《戰地風雲 2042》是《戰地風雲》系列目前的最新作，過去在2021年11月19日推出，遊戲上市初期出現了許多故障和效能問題，同時遊戲新式記分板也被玩家們不斷砲轟，導致遊戲口碑相當糟糕。無論官方如何調整內容，都無法讓玩家滿意，因此官方於去年4月宣布，將不再更新《戰地風雲2042》後續賽季，並且會把工作重點放在《戰地風雲》系列的全新項目上。

近日，也迎來官方在PC平台（戰地風雲實驗室）封閉測試，期間官方將會邀請媒體、 KOL以及一般玩家搶先體驗。雖說官方有規定，測試玩家要遵守保密條款，不得洩漏遊戲中任何資訊。但在海外論壇上還是爆出，長達五到數十分鐘的遊戲實機畫面。許多遊戲功能也因此曝光，像是玩家可以在戰場上拖動，倒地隊友到安全處、大範圍建築破壞、傳統記分板，遊戲UI/UX和音樂等。

around 9 minutes of footage with sound since it seems EA retracted the takedowns pic.twitter.com/p3lEaw2FBA — bob. (@BobNetworkUK_) March 7, 2025

此外，射擊遊戲情報網「Charlie Intel」同樣也轉貼，許多實機洩露畫面。對此，目前EA尚未針對此事做出任何回應，不過就透露遊戲畫面來看，讓許多射擊玩家感到興奮，「熟悉建築破壞，已經回來了」、「早該，把計分板調回來」、「等不及體驗新作了」。

但就目前所看到的實機畫面，遊戲仍有改善空間，畢竟從建模中，還是有些微Bug能做優化。當然距離官方宣布2026年4月前推出，還有一年多時間，因此可以根據玩家反饋做出調整。不過對於官方而言，或許有聽取意見，試圖找回玩家喜愛的經典要素。