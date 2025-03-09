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《間諜家家酒》台北快閃餐廳開幕　安妮亞主題餐點周邊可愛爆擊

記者楊智仁／綜合報導

超人氣動漫作品《SPY×FAMILY間諜家家酒》登場，動漫主題餐廳MyAnime Café正式獲得授權，3/7起在台北三創生活園區舉辦全新主題Café。本次活動中熟悉的佛傑一家「洛伊德、安妮亞、約兒、彭德」，以及周遭極具特色的人物，都將在本次活動中推出特製創意蔬食餐點及特典，搭配可愛熱鬧的店裝佈置，同時推出眾多全新周邊商品，全力打造《SPY×FAMILY間諜家家酒》歡樂盛宴。

▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）

本次主題餐點共推出主餐、甜點、聖代、飲品，以角色偏好及人物設定呈現，例如主餐有洛伊德帥氣綠色身影設定的WISE青醬義麵、安妮亞喜歡的花生製作了花生堡堡拼盤、約兒的睡美人形象設定花園植蔬排，還有尤利葡萄醋香燉菇飯。甜點部分加入可愛彭德身形設定的波士頓派，鬆鬆軟軟給人滿滿幸福感、聖代是伊甸學園主題，加入貝琪的巧莓聖代，以及達米安的葡萄果凍聖代，並配合郵輪篇打造佛傑一家和樂的SPY×FAMILY水果聖代。

▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）

飲料部分推薦布萊爾家風味特調：HOT蜂蜜檸檬薑茶，想體驗這款靈感來自約兒為尤利準備的飲品就趁現在，凡品嚐主題主餐、甜點、聖代，即贈對應餐點專屬特典，內用或外帶飲料可獲得隨機杯墊，杯墊分為前期及後期各8種設計。主題活動期間安排2階段滿額禮。3/7(五)~3/31(一)店內當日單筆消費滿額可獲得A5圖卡，4/1(二)~4/24(四)店內當日單筆消費滿額可獲得特製胸章1個。

▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）▲▼間諜家家酒。（圖／曼迪提供）

關鍵字：間諜家家酒

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