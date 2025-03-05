《英雄聯盟》全新國際賽將開打！中信CFO首戰碰頭歐洲霸主

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 年全新國際賽「初陣對抗賽 First Stand」馬上要在下周 3 月 10 日點燃戰火，各賽區頂級強隊齊聚一堂展開激烈廝殺。稍早官方也公布了賽程，LCP 代表「中信飛牡蠣 CFO」預計 11 日迎來首戰要對決歐洲第一 KC。

▼初陣對抗賽 First Stand即將開打。（圖／翻攝自lolesports）

「初陣對抗賽 First Stand」賽程由 3 月 10 日 - 16 日在韓國首爾登場，各賽區代表「韓國 LCK HLE、中國 LPL TES、美洲 LTA TL、歐洲 LEC KC、太平洋 LCP CFO」展開為期一周的廝殺，賽制採取「無畏選角 ( 全局 BP )」，一開始五隊從 BO3 的循環賽開始，排名墊底的隊伍遭到淘汰，緊接著進入 BO5 單敗淘汰賽來決出初陣對抗賽冠軍。

賽程部分 3 月 10 日由歐美 / 中韓大戰：TL vs KC / HLE vs TES 揭開序幕，CFO 首戰則會在 3 月 11 日對陣 KC，接下來 12 - 15 日分別碰頭「HLE、TL、TES」爭取晉級下一階段的資格。本次 CFO 陣容有初征國際賽的 17 歲小將，也有過去主宰賽區的選手，期待面對列強能夠打出精彩戰役。