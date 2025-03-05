ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》全新國際賽將開打！中信CFO首戰碰頭歐洲霸主

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 年全新國際賽「初陣對抗賽 First Stand」馬上要在下周 3 月 10 日點燃戰火，各賽區頂級強隊齊聚一堂展開激烈廝殺。稍早官方也公布了賽程，LCP 代表「中信飛牡蠣 CFO」預計 11 日迎來首戰要對決歐洲第一 KC。

▼初陣對抗賽 First Stand即將開打。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼First stand。（圖／翻攝自lolesports）

「初陣對抗賽 First Stand」賽程由 3 月 10 日 - 16 日在韓國首爾登場，各賽區代表「韓國 LCK HLE、中國 LPL TES、美洲 LTA TL、歐洲 LEC KC、太平洋 LCP CFO」展開為期一周的廝殺，賽制採取「無畏選角 ( 全局 BP )」，一開始五隊從 BO3 的循環賽開始，排名墊底的隊伍遭到淘汰，緊接著進入 BO5 單敗淘汰賽來決出初陣對抗賽冠軍。

賽程部分 3 月 10 日由歐美 / 中韓大戰：TL vs KC / HLE vs TES 揭開序幕，CFO 首戰則會在 3 月 11 日對陣 KC，接下來 12 - 15 日分別碰頭「HLE、TL、TES」爭取晉級下一階段的資格。本次 CFO 陣容有初征國際賽的 17 歲小將，也有過去主宰賽區的選手，期待面對列強能夠打出精彩戰役。

▲▼First stand。（圖／翻攝自lolesports）▲▼First stand。（圖／翻攝自lolesports）

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡其昌坦承WBCQ後勤疏失　「接受處分、檢討並改進」

推薦閱讀

《英雄聯盟》全新國際賽將開打！中信CFO首戰碰頭歐洲霸主

UNIQLO ✕《航海王》！火拳艾斯、草帽海賊團UT經典再臨

女實況主直播一半「胸口停一隻蟑螂」！嚇到放聲尖叫：X小啦

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲苦笑：這幾天我們一套都賣不出去

《魔物獵人 荒野》鍊金票攻略指南　肝農玩家笑開懷

少女生死戀物語《與妳相戀到生命盡頭》動畫化！聲優、預告超豪華

「奇多」形狀太像《寶可夢》噴火龍爆天價　被炒到300萬元

《間諜家家酒》餐廳台北登場！安妮亞花生拼盤、聖代可愛爆擊

《魔物獵人》關鍵製作人辻本良三晉升！全面掌管Capcom開發部門

《魔物獵人：荒野》烤肉引熱議　玩家直呼：口水直流

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

女實況主胸口停一隻蟑螂！嚇到尖叫：X小啦

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲賣不出去

「奇多」形狀太像《寶可夢》噴火龍爆天價

《間諜家家酒》餐廳台北登場

《寶可夢傳說 Z-A》2025秋季登場

《魔物獵人荒野》鍊金票攻略指南

UNIQLO ✕《航海王》經典再臨

《寶可夢》CEO：目標發展100周年

《進擊的巨人》艾連「我到家了」特典

《火影忍者》慶25周年Google藏彩蛋

最新新聞

《英雄聯盟》全新國際賽將開打

UNIQLO ✕《航海王》經典再臨

女實況主胸口停一隻蟑螂！嚇到尖叫：X小啦

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲賣不出去

《魔物獵人荒野》鍊金票攻略指南

《與妳相戀到生命盡頭》動畫化

「奇多」形狀太像《寶可夢》噴火龍爆天價

《間諜家家酒》餐廳台北登場

《魔物獵人》製作人辻本良三晉升

《魔物獵人：荒野》烤肉引熱議

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366