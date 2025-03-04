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少女生死戀物語《與妳相戀到生命盡頭》動畫化！聲優、預告超豪華

記者楊智仁／綜合報導

《與妳相戀到生命盡頭》（日語：きみが死ぬまで恋をしたい）是あおのなち創作的漫畫，自 2018 年開始連載。日前官方宣布作品動畫化的消息，同步釋出主視覺、宣傳影片、聲優陣容，豐富的情報讓不少粉絲相當期待。

▼《與妳相戀到生命盡頭》。（圖／翻攝自@anime_kimishinu推特） ▲▼與你相戀。（圖／翻攝自推特）

《與妳相戀到生命盡頭》是一部關於作為戰爭武器而被撫養長大的少女的黑暗奇幻作品，一所接納無處可歸的孩子，並將他們被培養成為戰爭用魔術兵器的「學校」，對於在這裡生活的孩子們來說，人的死亡是如此地常見，連悲傷都是理所當然的日常。14 歲少女席娜在一個清晨突然失去室友，當她努力克制住悲傷時，走向席娜的是一位沾滿鮮血的女孩，傳聞中學校秘密兵器、這位自稱美美的女孩進入席娜的班級後，席娜的心境開始產生變化。

▲▼與你相戀。（圖／翻攝自推特）▲▼與你相戀。（圖／翻攝自推特）

《與妳相戀到生命盡頭》動畫由 ROLL2 製作，聲優陣容更是相當豪華，「高橋李依、日高里菜、瀨戶麻沙美、石川由依」分別飾演「席娜、美美、星蘭、亞里」等主要角色，四位聲優也發表感言，「這部作品非常纖細，看著故事中的她們內心充滿許多哀愁...，希望把這部作品的魅力，能傳達給更多人。」

【製作陣容】

原作：あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）
監督：かくちたくだい
副監督：友田 康
系列構成/脚本：花田十輝
角色設計：油布京子
音樂：橋本由香利
製作：インフィニット
製作支援：EVOLROAR
動畫製作：ROLL2

關鍵字：與妳相戀到生命盡頭

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