《鬼滅之刃》夢幻合作MLB大聯盟！網嗨喊：看大谷二刀流打鬼

記者楊智仁／綜合報導

無數動漫粉絲引頸期盼「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇」將以三部曲形式製作，目前確定 2025 年 7 月 18 日在日本上映，目前官方也持續公開更多情報，其中就包含與美國職棒大聯盟 MLB 的夢幻聯動。

▼《鬼滅之刃》聯動MLB。（圖／達志影像／美聯社／推特）

大聯盟道奇與小熊即將在下個月 3 月 18、19 日於東京巨蛋展開海外賽，兩隊分別有「大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、 鈴木誠也、今永昇太」等球員可說是星光熠熠，之前日本人氣作品《吉伊卡哇》就已經宣布了聯名資訊，屆時會推出多款商品。而這次的 MLB 海外賽合作似乎不只一項，日前官方在在貼文中發布了一張「MLB X 鬼滅之刃」的圖片，消息一出讓粉絲們相當興奮。

雖然目前尚未確定會是以何種方式連動，但從從文中提到的標籤「MLBTokyoSeries」來看，幾乎確定會是與東京巨蛋海外賽有關，預計 3 月 6 日早上會公布更多消息，網友們也興奮表示，「棒球之呼吸」、「球棒打惡鬼」、「日本武士要出動了」、「大谷二刀流開砍」、「大谷當炭治郎，翔平當無慘！」