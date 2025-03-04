《魔物獵人：荒野》烤肉引熱議　玩家直呼：口水直流

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》自2月28日發售後就成為玩家之間熱門話題，光是週末在Steam平台就創下138萬人同時在線。3月2日Reddit上有網友上傳遊戲中的「烹飪場景」並表示飢渴難耐」引起許多玩家熱議，連帶遊戲中的「全熟肉」也迅速成為玩家間討論話題。

▼《魔物獵人：荒野》玩家烤肉畫面。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

《魔物獵人 荒野》的烹飪場景自遊戲發表以來一直是玩家的熱門話題之一，無論是厚切肉放在烤盤上滋滋作響的畫面，或是魚皮煎到焦脆搭配蘑菇的場景都讓人食指大動。3月2日有玩家在Reddit上以「這遊戲真是讓我飢渴難耐」為標題，並上傳遊戲中烹飪畫面，迅速受到眾多網友熱議並表示，「邊看邊流口水 」、「真是太罪惡了」、「光是看著就餓」，對於玩家而言，烹飪可說是《魔物獵人：荒野》上必須體驗的遊戲特色。

此外，許多玩家都知道遊戲內的「全熟肉」是相當好用的道具之一，玩家可透過狩獵特定魔物取得生肉來烹調，食用後角色的體力與耐力上限將獲得提升，是狩獵過程中相當實用的補給品。在烹調也是需要些許技巧，玩家可以透過顏色變化與音樂節奏來掌握最佳烤肉時機，成功的話即可獲得「全熟肉」。