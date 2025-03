《烈焰之刃 》5／22震撼登場　總裁揭露武器將驚艷玩家

記者黃冠瑋/綜合報導

505 Games與遊戲開發商MercurySteam正式宣布,奇幻動作冒險大作《烈焰之刃 Blades of Fire》 5 月 22 日上市。官方也在上週舉辦的IGN粉絲節上公開最新影片,對此505 Games總裁Neil Ralley表示,「我們致力於打造深受玩家喜愛的遊戲體驗,本次獨特的武器鍛造系統將會帶給玩家不同創新玩法」。

▼官方釋出的遊戲畫面。(圖/由505 Games提供)

《烈焰之刃 Blades of Fire》是一款奇幻動作冒險遊戲,故事劇情是將會進入一個充滿黑暗詛咒的世界,邪惡女王「涅蕾雅」施展魔法,讓所有鋼鐵化為石塊,使反抗勢力陷入絕境。然而,戰火未熄。埃忍·德里拉,最後一位能夠揮舞鋼鐵之刃的英雄,將與年輕學者阿索攜手奮戰。阿索對失落神話與神聖語言的知識,或許將成為改變命運的關鍵。在遊戲獨特的「武器鍛造系統」中,玩家可自由組合無數種合金、劍柄、符文、刀鋒與重擊之刃,打造出終極戰鬥武器,以擊敗敵軍,終結女王的統治。每一種敵人都將帶來不同挑戰,而你的每一把武器都將成為戰場上的制勝關鍵。

