《烈焰之刃 》5／22震撼登場　總裁揭露武器將驚艷玩家

記者黃冠瑋／綜合報導

505 Games與遊戲開發商MercurySteam正式宣布，奇幻動作冒險大作《烈焰之刃 Blades of Fire》 5 月 22 日上市。官方也在上週舉辦的IGN粉絲節上公開最新影片，對此505 Games總裁Neil Ralley表示，「我們致力於打造深受玩家喜愛的遊戲體驗，本次獨特的武器鍛造系統將會帶給玩家不同創新玩法」。

▼官方釋出的遊戲畫面。（圖／由505 Games提供）

《烈焰之刃 Blades of Fire》是一款奇幻動作冒險遊戲，故事劇情是將會進入一個充滿黑暗詛咒的世界，邪惡女王「涅蕾雅」施展魔法，讓所有鋼鐵化為石塊，使反抗勢力陷入絕境。然而，戰火未熄。埃忍·德里拉，最後一位能夠揮舞鋼鐵之刃的英雄，將與年輕學者阿索攜手奮戰。阿索對失落神話與神聖語言的知識，或許將成為改變命運的關鍵。在遊戲獨特的「武器鍛造系統」中，玩家可自由組合無數種合金、劍柄、符文、刀鋒與重擊之刃，打造出終極戰鬥武器，以擊敗敵軍，終結女王的統治。每一種敵人都將帶來不同挑戰，而你的每一把武器都將成為戰場上的制勝關鍵。

"You have been chosen, Aran de Lira. Only you can forge your legend!"



From award-winning studio @mercurysteam comes #BladesofFire, an all-new single player action-adventure.



Launching May 22, 2025 on Epic Games, PlayStation 5 and Xbox Series X|S.https://t.co/TwZPAWo2iu pic.twitter.com/caqXiEczUu — Blades of Fire (@Blades_of_Fire) February 27, 2025

對此505 Games總裁Neil Ralley表示「MercurySteam 一直以來都致力於打造獨特且深受玩家喜愛的遊戲體驗，而《烈焰之刃》的鍛造武器與戰鬥系統更是令人驚艷！這款遊戲不僅帶來創新玩法，更融合了精彩絕倫的故事，我們迫不及待想將它帶給全球玩家」。

《Blades of Fire》將於2025年5月22日正式登陸Epic Games Store、PlayStation 5及Xbox Series X|S。

▼官方釋出的遊戲畫面。（圖／由505 Games提供）