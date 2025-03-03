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《魔物獵人 荒野》玩家遇「炎上」Bug　網笑翻：驚奇四超人？

記者楊智仁／綜合報導

《魔物獵人：荒野》可說是近期討論度最高的遊戲，這款由 Capcom 所帶來的最新力作上線至今不斷刷新紀錄，周末在 Steam 平台創下 138 萬人同時在線，不過也因為效能和最佳化問題引發玩家質疑，先前更有網友在推特分享自己遇到的 Bug，讓我們來看看到底發生甚麼事情。

推特上 @ekyusen9000 發布一條影片，只見畫面中的玩家盤腿坐著和 NPC 聊天，突然之間身上冒出火光全身被紅色粒子包圍「自體炎上」，而且持續時間還蠻久的，就算鏡頭拉到別的場景，拉回來人還是如此火熱的狀態，這也讓推主表示「突然主角失控地燃燒起來」，該影片 PO 出短短幾天就超過 430 萬觀看，網友們也留言笑稱，「餘燼狀態，終將成為無火的灰燼」、「變成火焰人了」、「這部我看過，驚奇四超人對吧」、「原來薪王在這裡」、「炎炎消防隊出動！」

根據 Steamdb 平台數據，《魔物獵人 荒野》上市後締造同時在線玩家最多 138 萬人最新紀錄，不僅比前作《魔物獵人 世界》還要多出 100 萬人，更是 Steam 史上前五名，同時帶動整體平台同上人數破 4,000 萬，相信近期的熱度仍會繼續「延燒」下去。

▼玩家遇炎上Bug。（圖／翻攝自@ekyusen9000推特）▲▼炎上BUG。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：魔物獵人 荒野

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