魯夫踏上NBA熱血灌籃！「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜登場

記者楊智仁/綜合報導

近年來,動漫與職業運動的聯繫變得越來越緊密,全球許多運動員都將動畫作品視為靈感來源,例如《七龍珠》、《火影忍者》等作品,激勵著他們的競技精神。如今全球最受歡迎的動漫將正式踏上洛杉磯的籃球場:《航海王》與洛杉磯湖人隊攜手,舉辦特別聯名賽事活動。

One Piece Night with the Lakers ????‍☠️ #LakersxONEPIECE | @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/RBtsiub0m0

洛杉磯湖人隊於日前在主場舉辦「航海王聯名之夜(One Piece Game Night Collaboration)」,這次活動不僅再次證明了魯夫與草帽一夥在北美及全球的超高人氣,更讓比賽成為動漫與籃球迷們不容錯過的盛事,為了紀念這次合作,官方特別釋出全新宣傳視覺圖,畫面中《航海王》主角們換上湖人經典紫金戰袍致敬這支傳奇球隊。

當天活動相當盛大,首先是「航海王特別動畫短片首映」,草帽海賊團船長親自現身球場,在大螢幕以及全場觀眾矚目下,伸長手臂穿越對手熱血灌籃,把比賽氣氛拉抬至最高點,同時入場觀眾獲得湖人隊 × 航海王聯名 T 恤以及限定海報,場內主走廊設置「One Piece 懸賞令」拍照區,讓粉絲們可以站在特製背景前,留下這場動漫 × NBA 夢幻聯動的紀念照片。

其實,這並非《航海王》首次與體育界合作,2024 年時,波士頓紅襪隊(Boston Red Sox) 也曾舉辦「航海王之夜」,在芬威球場推出聯名商品與現場特別活動,將棒球與動漫元素結合。然而,這次與湖人隊的合作規模更大,不僅推出全新動畫,還帶來更多沉浸式體驗,無疑是動漫與運動結合的一大里程碑。

Adventure & treasure -- The Castro family embarks on the Lakers x One Piece Treasure Quest ????☠️ #LakersxONEPIECE pic.twitter.com/TDwNUGApuK