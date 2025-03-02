魯夫踏上NBA熱血灌籃！「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜登場

記者楊智仁／綜合報導

近年來，動漫與職業運動的聯繫變得越來越緊密，全球許多運動員都將動畫作品視為靈感來源，例如《七龍珠》、《火影忍者》等作品，激勵著他們的競技精神。如今全球最受歡迎的動漫將正式踏上洛杉磯的籃球場：《航海王》與洛杉磯湖人隊攜手，舉辦特別聯名賽事活動。

洛杉磯湖人隊於日前在主場舉辦「航海王聯名之夜（One Piece Game Night Collaboration）」，這次活動不僅再次證明了魯夫與草帽一夥在北美及全球的超高人氣，更讓比賽成為動漫與籃球迷們不容錯過的盛事，為了紀念這次合作，官方特別釋出全新宣傳視覺圖，畫面中《航海王》主角們換上湖人經典紫金戰袍致敬這支傳奇球隊。

Luffy plays basketball ???? pic.twitter.com/OAYQiW1tMn — ONE PIECE FANATIC (@OPFANATIC2025) March 1, 2025

當天活動相當盛大，首先是「航海王特別動畫短片首映」，草帽海賊團船長親自現身球場，在大螢幕以及全場觀眾矚目下，伸長手臂穿越對手熱血灌籃，把比賽氣氛拉抬至最高點，同時入場觀眾獲得湖人隊 × 航海王聯名 T 恤以及限定海報，場內主走廊設置「One Piece 懸賞令」拍照區，讓粉絲們可以站在特製背景前，留下這場動漫 × NBA 夢幻聯動的紀念照片。

其實，這並非《航海王》首次與體育界合作，2024 年時，波士頓紅襪隊（Boston Red Sox） 也曾舉辦「航海王之夜」，在芬威球場推出聯名商品與現場特別活動，將棒球與動漫元素結合。然而，這次與湖人隊的合作規模更大，不僅推出全新動畫，還帶來更多沉浸式體驗，無疑是動漫與運動結合的一大里程碑。