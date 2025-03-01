快訊／《鬼滅之刃》決戰序幕！「無限城」劇場版第一章7月上映

記者楊智仁／綜合報導

無數動漫粉絲引頸期盼「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇」將以三部曲形式製作，距離詳細情報解禁的時間即將到來，官方稍早公告「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇」第一章將於 2025 年 7 月 18 日在日本上映。

《鬼滅之刃》由吾峠呼世晴繪製原作、集英社 Jump Comics 出版，第 1 冊~第 23 冊累計發行超過 1 億 5000 萬本的漫畫原作，動畫由 ufotable 製作，2019年電視動畫《「鬼滅之刃」竈門炭治郎立志篇》開始播放、2020 年《無限列車篇》上映、2022 年初播放《遊郭篇》、2023 年舉辦世界巡迴，同年 4 月《刀匠村篇》開播、緊接著 2024 年再度舉辦世界巡迴，超越前作創下超過 145 個國家和地區上映的紀錄，經過《柱訓練篇》最後經費燃燒的場景後，眾所期待的「無限城」決戰即將到來。

3 月 1 日官方宣布「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇」第一章將於 2025 年 7 月 18 日在日本上映，並同步釋出全新主視覺以及最新影片，回顧這些年鬼殺隊與惡鬼們的血戰，消息一出立刻登上日本推特熱搜第一，而台灣部分何時上映則等待代理商木棉花後續公告。