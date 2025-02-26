「瑪利歐派對」一番賞！超有梗蘑菇「平底鍋、吐司模具」開抽

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部2/27推出「超級瑪利歐居家派對」一番賞，近30款居家派對必需品全都在這啦，實用度超高的A獎「零食收納盒」讓零食收納輕鬆又有趣、可以煎出超級魔菇圖樣的C獎「平底鍋」、有著食人花造型的D獎「造型夾」，接下來會在全省指定7-11便利商店及一番賞官方認證通路開抽。

一系列派對用品就從A獎開始，問號磚塊「零食收納盒」瑪利歐跳起捶磚塊模樣再現遊戲中畫面，把零食收納變得輕鬆又趣味；B獎有著遊戲中出現的金幣、水管、食人花等元素「英式下午茶兩層架」，讓派對有滿滿儀式感；C獎上頭印有超級蘑菇圖樣的「平底鍋」，鍋子瞬間變得超可愛，不管要煎鬆餅還是煎蛋都沒問題；D獎「造型夾」有著食人花的外觀，夾起東西的感覺就像要被食人花吃掉了一樣。

居家派對烤吐司必備E獎「造型吐司模具」，共有普通磚塊、問號磚塊、超級蘑菇、雲朵、烏龜蛋及火焰花等六款造型，吃下超級蘑菇造型的吐司感覺super活力充沛，和好友們一起製作造型獨特的吐司；F獎則是以各角色圖樣搭配代表色超實用的「毛巾」，瑪利歐兄弟、碧姬公主及無敵星星等共八款圖樣，用無敵星星毛巾開啟一天的早晨；G獎推出瑪利歐、路易吉、奇諾比奧、碧姬、庫巴、庫巴二世、布布王及香菇共八款角色圖樣「造型盤」，就像在跟超級瑪利歐兄弟開派對，每天都要和不同角色開派對。Last One獎是長約22公分的磚塊「夜燈」，按下開關後中間的問號磚塊就會發亮，在家裡打造出屬於自己的瑪利歐世界。