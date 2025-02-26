《七龍珠DAIMA》最終回恰逢鳥山明逝世日　粉絲哭：珍惜到最後

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫 《七龍珠》 最新作品 《七龍珠 DAIMA》（ドラゴンボール DAIMA） 最終回第 20 集將於 2 月 28 日晚間 11:40 至凌晨 12:10 在富士電視台播出，由於《七龍珠》原作者鳥山明老師於 2024 年 3 月 1 日逝世，這一集播出時間恰好跨越他的忌日，讓許多粉絲紛紛感嘆，「鳥山老師最後一部作品，我一定會好好珍惜！」

▼《七龍珠 DAIMA》將迎最終回。（圖／翻攝自推特）

《七龍珠 DAIMA》是一部由鳥山明老師親自撰寫全新劇情的完全新作動畫系列，他全程參與了劇本、故事構成、角色設計等製作，並繪製了大量的設定圖，包括交通工具、怪物、路人角色等細節。故事講述孫悟空等人因某個陰謀而變小，為了解決這個危機，他們前往未知的神秘世界展開冒險。

本作於 2024 年 10 月開播，成為《七龍珠》系列首次深夜播出作品，每周播出時關鍵字幾乎都會登上 X（推特）熱搜趨勢，隨著最終回即將播出，許多粉絲發現，該集播出時間恰好跨越 3 月 1 日鳥山明老師忌日，讓這次完結變得更具意義。網友也紛紛表示，「鳥山老師最後《七龍珠》就這樣結束了，真的好傷心…一定會懷著興奮心情看到最後」、「播出途中正好迎來 3 月 1 日鳥山明老師忌日，40 年來我真的好喜歡《七龍珠》，謝謝你鳥山明老師」、「這如果不是巧合，那就是動畫團隊對老師最深的敬意…太感動了！」