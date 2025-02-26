《吉伊卡哇》聯動MLB夢幻商品公開　小可愛打棒球再掀搶購潮

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》可說是風靡全球，而這股熱潮如今也延伸至 MLB 美國職棒大聯盟，官方宣布為了紀念 3 月在日本舉行的 「MLB 東京系列賽（MLB 東京シリーズ）」，與《吉伊卡哇》的夢幻聯動即將展開，日前關於聯名周邊資訊也正式釋出。

▼《吉伊卡哇》聯動MLB。（圖／達志影像／美聯社／推特）

大聯盟道奇與小熊即將在下個月 3 月 18、19 日於東京巨蛋展開海外賽，兩隊分別有「大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、 鈴木誠也、今永昇太」等球員可說是星光熠熠。而先前所公開的聯名插畫中，可以看到《吉伊卡哇》的角色們穿上道奇、芝加哥以及 MLB 裁判的制服 ( 烏薩奇穿裁判服 )，模樣相當可愛，如今商品資訊也正式公開。

這次商品包含「聯名吊飾娃娃、托特提袋、應援毛巾、壓克力立牌、透明資料夾、胸章、鑰匙圈、貼紙」等等，小傢伙們換上棒球服裝化身為可愛小物，預計會在 3 月 8 日起開賣，相信屆時又將吸引一陣搶購風潮，販售地點會在「吉伊卡哇線上商店、日本 MLB 線上商店、ちいかわらんど 實體店面、池袋太陽城 B1 快閃店、MLB 東京晴空塔一樓期間限定店」登場。