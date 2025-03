Steam玩家想「過濾AI生成遊戲」　稱AI扼殺創作靈感

記者黃冠瑋/綜合報導

生成式 AI隨著技術進步,於各大創作領域開始廣泛使用,Valve也在去年1月允許AI創作遊戲並做了規範。2月5日海外 Steam玩家AyeforScotland呼籲平台加入「過濾AI生成遊戲」,貼文一出迅速引發熱議。對此第三方數據平台 SteamDB因應玩家需求追加自動篩選標籤。

▼Steam宣布允許使用AI技術的遊戲上架,但同時開放玩家檢舉AI是否存在違法內容。(圖/翻攝自Steam)



Steam平台母公司Valve於去年1月時,說明因AI日漸盛行,所以對此頒布新政策,「允許使用AI技術的遊戲上架Steam,但同時也開放玩家檢舉AI是否存在違法內容」。政策在頒布1年多後,Steam也確實出現許多商店封面使用AI創作的遊戲(例如:《AI2U: 與你直到世界盡頭 ~ 我的病嬌貓娘AI女友》),因此引起廣大玩家之間討論。

2月5日海外 Steam玩家AyeforScotland以「是否應該標註或過濾 AI 生成內容」為標題發布在官方討論區上,發布後吸引超過650則留言覆議,甚至延伸到 Reddit、YouTube和Pinterest等其他討論平台。他本人表示,「對於生成式AI遊戲並不感興趣,希望能依照類似成人限制、工作場所不宜等功能,加入「過濾AI生成遊戲」,以此讓玩家能自由選擇自己商店是否出現AI遊戲」。

對此,一部分玩家表示,「不想玩連製作團隊自己都不想創作的遊戲」、「所有AI都是建立在竊取別人成果之上,不想支持那些利用AI做遊戲的公司」,都認為使用AI是在扼殺遊戲創作靈感,應該被完全抵制。另一部分玩家則是認為,「AI創作大大減少開發時程,應該多加利用」、「AI創作遊戲沒玩過怎麼知道,不應該全部抵制」,但有玩家發現支持的留言許多都是非活躍帳號,讓人懷疑是業者過度操作和帶風向。後續玩家也討論到更深入的問題「如何界定AI參與範圍才算是AI遊戲」,針對此事官方也沒有做明確定義。

此外,第三方數據平台SteamDB針對此事回應了玩家訴求,於2月25日宣布資料頁面追加自動標籤,讓使用者能更輕易篩選有使用生成式AI開發的遊戲,玩家可藉由此標籤在銷售頁面等地方過濾掉AI遊戲。

Players have been asking for the ability to filter out games made with Gen AI. We've added an automatic tag on SteamDB based on the AI gen content disclosures on the store pages.



[image or embed]