Steam玩家想「過濾AI生成遊戲」　稱AI扼殺創作靈感

記者黃冠瑋／綜合報導

生成式 AI隨著技術進步，於各大創作領域開始廣泛使用，Valve也在去年1月允許AI創作遊戲並做了規範。2月5日海外 Steam玩家AyeforScotland呼籲平台加入「過濾AI生成遊戲」，貼文一出迅速引發熱議。對此第三方數據平台 SteamDB因應玩家需求追加自動篩選標籤。

▼Steam宣布允許使用AI技術的遊戲上架，但同時開放玩家檢舉AI是否存在違法內容。（圖／翻攝自Steam）



Steam平台母公司Valve於去年1月時，說明因AI日漸盛行，所以對此頒布新政策，「允許使用AI技術的遊戲上架Steam，但同時也開放玩家檢舉AI是否存在違法內容」。政策在頒布1年多後，Steam也確實出現許多商店封面使用AI創作的遊戲（例如:《AI2U: 與你直到世界盡頭 ~ 我的病嬌貓娘AI女友》），因此引起廣大玩家之間討論。

2月5日海外 Steam玩家AyeforScotland以「是否應該標註或過濾 AI 生成內容」為標題發布在官方討論區上，發布後吸引超過650則留言覆議，甚至延伸到 Reddit、YouTube和Pinterest等其他討論平台。他本人表示，「對於生成式AI遊戲並不感興趣，希望能依照類似成人限制、工作場所不宜等功能，加入「過濾AI生成遊戲」，以此讓玩家能自由選擇自己商店是否出現AI遊戲」。

對此，一部分玩家表示，「不想玩連製作團隊自己都不想創作的遊戲」、「所有AI都是建立在竊取別人成果之上，不想支持那些利用AI做遊戲的公司」，都認為使用AI是在扼殺遊戲創作靈感，應該被完全抵制。另一部分玩家則是認為，「AI創作大大減少開發時程，應該多加利用」、「AI創作遊戲沒玩過怎麼知道，不應該全部抵制」，但有玩家發現支持的留言許多都是非活躍帳號，讓人懷疑是業者過度操作和帶風向。後續玩家也討論到更深入的問題「如何界定AI參與範圍才算是AI遊戲」，針對此事官方也沒有做明確定義。

此外，第三方數據平台SteamDB針對此事回應了玩家訴求，於2月25日宣布資料頁面追加自動標籤，讓使用者能更輕易篩選有使用生成式AI開發的遊戲，玩家可藉由此標籤在銷售頁面等地方過濾掉AI遊戲。