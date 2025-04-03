前暴雪CEO射擊新作《Wildgate》曝光　駕駛飛船探索邊境

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪創辦人Mike Morhaime離開暴雪後，在2020年成立新的遊戲公司 Dreamhaven。官方26日宣布由旗下Moonshot Games所開發的第一人稱射擊遊戲《Wildgate》（無主星淵）將會推出，預計4月10日展開限時測試。對此官方表示，「鼓勵合作與玩家思考、掌握戰術，讓玩家在探索邊境地圖中，能有不同的發現 」。

▼《Wildgate》今年將會推出，預計4月10日展開限時測試。（圖／翻攝自YouTube／Wildgate）

暴雪創立之初Mike Morhaime可說是當年身為Blizzard代表性人物之一，不過他卻在2018 年辭去公司總裁兼執行長的職務，轉而擔任公司戰略顧問，並於2019年4月正式卸下 Blizzard顧問職務離開了暴雪，後來他於2020年與前Blizzard前資深研發同仁合作，開設了Dreamhaven公司。

對此 Mike Morhaime表示，「Dreamhaven 在成立之初、團隊就希望打造一個架構來幫助分散在整個遊戲行業的部分優秀人才，希望創造一個能幫助與支持這些工作室的架構，提供指導與建議，並激勵更多研發團隊取得成功的經驗」。

▼《Wildgate》玩家將扮演探礦者小隊與其他三人展開合作。（圖／翻攝自YouTube／Wildgate）

如今Dreamhaven在26日與遊戲大獎（The Game Awards）合作迎來了首次線上發表會，一口氣公開了旗下正在開發的三款新作，其中太空團隊射擊遊戲《Wildgate》（無主星淵）將會在4月10日展開限時預覽測試。從釋出的預告片中可看到，玩家將扮演探礦者小隊與其他三人展開合作，駕駛太空飛船，進入危機四伏的太空區域「邊境」尋找古代遺物「神器」。

此外Mike Morhaime也針對此遊戲提出了一些看法，「團隊想鼓勵玩家合作與思考、掌握戰術，希望藉由這遊戲讓玩家能聚在一起、並且創造共同的永恆回憶。遊戲中每一次的比賽都有不同的玩法，讓玩家在探索「邊境」地圖過程中，都能有不同的發現」。