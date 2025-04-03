任天堂 Switch 2首發遊戲搶先試玩！畫質大提升、更歡樂派對遊戲

記者蘇晟彥／東京報導

任天堂在2日晚間發布Switch 2完整情報，在台灣將於7-9月正式上市，售價則為14,380元。在直播隔天隨即在日本東京舉辦試玩會，幾乎原汁原味將所有直播中提到的遊戲全都搬來提供試玩。對此，《ETtoday新聞雲》等媒體受到任天堂台灣邀請搶先體驗，由於試玩時間有限，本次會著重在「有Switch新功能應用」的遊戲，分別為《瑪利歐賽車：世界》、《Drag x Drive 》、《咚奇剛 蕉力全開》及《瑪利歐派對：空前盛會》加強版，其餘屬於遊戲畫質提升加入Switch 2陣容的並沒有太多著墨。

在開始試玩心得前，先來看看既然是Switch 2，也就是初代的後續機種，不少玩家一定會好奇那Switch的遊戲是否能繼續在Switch 2遊玩，官方也了解玩家問題，在直播中就介紹未來將會有 3 種遊戲形式

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因此玩家不需要擔心現在的遊戲片就要「沒路用」，反而可以趁這一波再次添購規格更強的Switch 2。

▼《瑪利歐賽車：世界》作為本次首發遊戲登場，與《咚奇剛 蕉力全開》要力拼Switch 2開局強度。



《瑪利歐賽車：世界》

隨著Switch 2上市，任天堂拿出的首款遊戲就是自家的老招牌「瑪利歐賽車」新作《瑪利歐賽車：世界》，不僅是首發的同捆包，也是媒體進來本次體驗會的新手任務（笑）。但整體體驗感覺就跟歷屆一樣，是非常闔家歡樂的派對遊戲，但由於GameChat、GameShare相關內容，以及可以將 Joy-con2 裝在方向盤上的周邊，在這次體驗會並沒有展示，因此會沒有辦法感受到官方在直播中想要提供的「歡樂感」。

但由於本次規格大提升，所以在玩的時候包含 Joy-con2 傳回來的回饋感、遊戲的場景沈浸感都大幅提升，相信如果屆時身邊朋友都常備Nintendo Camera的話，透過GameChat線上玩起來的歡樂感會更高。

▼所有媒體進來都要先體驗《瑪利歐賽車：世界》。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼Joy-Con2方向盤這次沒有提供試用。



《Drag x Drive 》

《Drag x Drive 》可以說是專為Switch 2誕生的作品，必須透過Joy-Con2滑鼠型態進行遊玩，就如同現實中滑輪椅的感覺，必須透過Joy-Con2手把一前一後進行移動，要投籃的時候則是將手把拿起來，做出一個類似前拋的動作，真實的模擬現實中的動作。

《Drag x Drive》遊戲時間是一場 3分鐘，但前面提供大約10分鐘的「練習時間」，由於是第一款接觸到的Joy-Con2滑鼠型態遊戲，因此最初還不太上手，對於左右控制有滿大障礙，但經過練習關卡後就會熟悉。不過實際上進到 3v3 環節時，會覺得「刺激感」有點不夠，遊戲整體進行的速度不快（可能也是現場媒體都還沒上手），但玩起來非常累，手部必須要不停的前後滑動，玩完一場體感就過了十分鐘（跪），

再加上如果要使用滑鼠型態，官方還是建議「在桌面上」進行，現場沒有看到有人是刷褲子在玩，因此會有一種最終變回綁在桌上玩遊戲的感覺，沒有Switch 2便利性帶來的愉悅感。

▼《Drag x Drive》是專為Joy-Con2滑鼠型態設計，但目前因為要綁定滑動動作，會讓方便性大大下降。



《瑪利歐派對：空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition》

在《Drag x Drive》後進行 《瑪利歐派對：空前盛會》滑鼠版以及加入Camera的版本，相較於上一款會覺得沒有將Joy-Con2的優勢發揮出來的感覺，在派對上的滑鼠版本感覺就真的「歡樂感十足」，雖然還是要綁定在桌面上進行，但會有一些像是Switch時期擺動的玩法，很適合多人一起進行遊戲，再加上有些關卡是專為滑鼠版本設計（例如左上角飛碟球）就真的像是跑到湯姆熊一樣「乒乒乓乓」；左下「迴力車」也是透過滑鼠拉動進行以動，整體來說更像是派對遊戲會有的遊玩方式，值得一提的是，透過這個狀況下遊玩回饋感更強，歡樂度也更高。

第二種版本則是透過Nintendo Camera，讓玩家更有「身歷其境」的感覺，玩家將可以看到自己的頭像取代角色，活生生地出現在遊戲畫面中，當然這部分就見仁見智，但第一次體驗就滿逗趣，此外，還有一些針對本次在Switch 2新增的麥克風來進行設計的新遊戲，例如對著螢幕大聲吼叫，來比拼兩隊的「分貝數」，更加加派對遊戲的互動感拉好拉滿，整體玩起來確實更加歡樂。

▼透過Nintendo Camera可以加玩家加入到遊戲，更有「身歷其境」的感覺。



《咚奇剛 蕉力全開》

最後則是本次的壓軸，也是被認為是要看齊《瑪利歐：奧德賽》的新作《咚奇剛 蕉力全開》，在試玩時大約體驗20分鐘的內容，就如同遊戲的宗旨「破壞一切」，玩家在操控時可以恣意破壞路過的一切岩石，不管是敲打、跳耀撞擊、挖出岩石亂砸等等，搭配在砸碎東西時的回饋感，玩起來爽快感十足。

但畢竟咚奇剛IP相較於瑪利歐的IP本來就沒有那麼吃香，因此還是得看後續遊戲整體的豐富度，以及跟Switch 2搭配出來的遊戲效果，但就以初次是玩的內容來看，確實有嘗試想要創造出「不一樣玩法」的感覺。

由於這次試玩會體驗時間有限，有些很想玩的，例如《薩爾達無雙：封印戰記》、《密特羅德 究極４》就沒有辦法玩到，但實際體驗下來，會覺得確實拜這一代遊戲規格所賜，畫質都大大大提升，現場看很多遊戲真的滿震撼，但以「特殊玩法」來看，這次在第一波釋出的遊戲並沒有太讓人為之驚豔的設計，都是中規中矩上追求更高、更順暢的遊戲，但畢竟離正式上市還有一段時間，再加上先前Director上有很多值得期待的新作，也期待Switch 2上能夠將這次「C」的核心概念發揮淋漓盡致，推出類似《動森》、《曠野之息》這種爆款的大作，讓玩家能繼續沈浸在任天堂的世界中！

Nintendo Switch 2 台灣將於 7-9月正式發售，售價為14,380元。

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