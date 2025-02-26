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《我推的孩子》赤坂明新作《童話王冠》將連載　描述王子與公主故事

記者楊智仁／綜合報導

赤坂明所創作《【我推的孩子】》可說是近年最紅作品，儘管結局飽受質疑，不過商業上還是取得巨大成功，動畫銷售額以及原作都繳出相當好的成績。日前官方也宣布赤坂明新連載作品《童話王冠》預計 3 月正式登場。

▼赤坂明《童話王冠》即將在3月推出。（圖／翻攝自推特）▲▼童話王冠。（圖／翻攝自推特）

由赤坂明、橫槍萌果所創作《我推的孩子》於集英社《週刊YOUNG JUMP》2020 年第 21 期開始連載，本作並非普通偶像題材作品，揭開演藝圈深藏內幕，講述業界知識且有大量難以猜測情感，以及推理復仇劇情。2023、2024 年改編為兩季動畫後聲量一舉衝到最高峰，原作銷量也飛速飆升，截至今年 4 月漫畫累計發行量突破 2000 萬冊，根據角川第三季度的 IP 銷售額，我推動畫銷售額更直接破 50 億了。

經過 4 年半連載《我推的孩子》在去年劃下句點，只不過最終收尾許多粉絲不滿結局走向，同時讓人想到過去赤坂明作品《輝夜姬想讓人告白》同樣有超好設定與人氣，結果劇情到後段偏離主軸最後卻匆匆完結，不免令粉絲有種「開高走低」的既視感。而在《我推的孩子》完結，赤坂明的下部作品《童話王冠》將在 3 月 20 日於《週刊 YOUNG JUMP》第 16 期開始連載，作畫則是曾負責《終末的女武神》的四人漫畫家團隊「アジチカ」擔任，主要描述王子與公主愛情故事的童話風作品。

關鍵字：我推的孩子

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