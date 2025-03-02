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Steam2月新品節開跑　兩款解謎遊戲將會參與

記者黃冠瑋／綜合報導

Steam新品節即日起正式開跑，遊戲數量高達2000多款，預計到台灣時間3月4日凌晨2點為止。每年新品節上都會有許多開發遊戲透過該活動提供試玩版，活動期間除了會推出試玩版外，也會以不間斷直播方式讓開發團隊能夠介紹各自遊戲，這次將有兩款解謎遊戲《塔羅斯的法則：再喚醒》和《Memory Rewind》參與。

▼ Steam新品節即日起至台灣時間3月4日凌晨2點為止。（圖／翻攝自Steam官網）

▲▼ Steam新品節即日起至台灣時間3月4日凌晨2點為止。（圖／翻攝自Steam官網）

 《塔羅斯的法則（TheTalos Principle）》是由獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與遊戲開發團隊 Croteam 聯手打造的哲學解謎遊戲，預計將在台灣時間4月11日正式迎來版本更新「再喚醒（Reawakened）」。本作遊戲曾榮獲獨立遊戲節大獎（IGF grand prize）提名，且銷售突破百萬。遊戲利用了虛幻引擎 5 重製，帶來了大幅度的視覺、生存質量的優化，並增添了全新的故事章節。其中遊戲特色是透過深入探索中世紀，一層一層解出四處的謎題。

官方也強調絕不只是區區的重製版，而是在 Croteam 經典基礎上重新建構，希望給玩家帶來視覺、聽覺和遊戲體驗。遊戲更新的試玩版將在本次 Steam 新品節上搶先亮相，體驗將自即日起到遊戲正式改版為止。

▼ 遊戲封面。（圖／由Memory Rewind廠商提供）

▲▼ 遊戲畫面。（圖／由Memory Rewind廠商提供）

Soft Source Publishing於2月19日宣布《Memory Rewind》將會參加2025年2月的Steam Next Fest。《Memory Rewind》是一款日風偵探遊戲，玩家將會化身自封的偵探與古靈精怪的助手Olivina聯手破案，在接受一樁看似平凡的案件中，透過抽絲剝繭過程，將會揭開隱藏的線索，並踏上一場離奇而刺激的調查冒險之旅。

《Memory Rewind》遊戲特色包含了獨特調查、多元豐富的角色陣容、細膩流暢的2D動畫、手繪CG等著玩家來搶先體驗，全新試玩版於2月19日起在 Steam 上開放下載。

▼ 玩家透過與助手對話，來波解謎題。（圖／由Memory Rewind廠商提供）

▲▼ 遊戲畫面。（圖／由Memory Rewind廠商提供）

▲▼ 遊戲畫面。（圖／由Memory Rewind廠商提供）

關鍵字：SteamMemory Rewind塔羅斯的法則

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