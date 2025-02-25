出軌風波聲優「古谷徹」沉寂多時亮相　滿頭白髮網「認不出來」

記者楊智仁／綜合報導

去年 70 歲的知名聲優「古谷徹」被爆偷吃 37 歲女性粉絲成為日本聲優界大新聞，甚至要求懷孕女方墮胎，誇張行徑讓形象完全翻車。經過超過半年的沉寂，近日古谷徹在 YouTube 節目中久違亮相，不過外表跟先前大不相同，網友們第一時間根本認不出是誰。

▼「古谷徹」風波後久違現身。（圖／翻攝自推特、YT）

古谷徹過去曾獲得「第二屆富山敬獎、第四屆 synergy 獎、第 13 屆助演男優獎」，配音過的人氣角色相當多，像是《機動戰士鋼彈》阿姆羅·雷、《聖鬥士星矢》天馬座 星矢、《航海王》薩波、《七龍珠》飲茶、《名偵探柯南》安室透等等。只不過在不倫報導曝光後，古谷徹演藝活動幾乎停擺，他向大家道歉表示「將用餘生來真心懺悔和補償，並且做好接受任何懲罰的覺悟」，如今像安室透、薩波、飲茶的聲優也都已經確定更換。

經過 7 個月沉寂，近期古谷徹在 YouTube「テリー土屋のくるまの話」中久違亮相，然而跟以前棕色髮型，沒有鬍子的外表相比，節目上古谷徹白髮蒼蒼、留著白色山羊鬍，臉型看起來更是瘦了不少，這也讓日本網友喊到，「看起來要變成仙人了」、「很久沒聽到他的消息了...也瘦太多」、「雖然發生了很多事情，但也第一時間道歉了，至少看到他精神不錯就放心了。」