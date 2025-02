Twitch宣布調整制裁系統　永BAN半年可申請撤除

記者黃冠瑋/綜合報導

實況平台Twitch於2月20日發布公告,針對關於制裁系統將會有新的累犯機制。若是累犯相同規則將會受到加重處罰,相對90天過後只要不是重大違規,平台就能消除紀錄,甚至短期累積多次違規的無限期停播將可在處罰半年後申請復播。消息一出受到許多網友討論。

▼Twitch 宣布新的平台規定。(圖/翻攝自Twitch官網)

知名實況平台Twitch於2月20日公告制裁系統更新,官方針對嚴重程度如何定義做了簡單區分,最嚴重程度像是人身安全、威脅等,而比較低程度違規行為包含輕微騷擾、惱怒。官方也說明為了更清楚顯示帳戶資訊和違規歷史,並且降低主播因低嚴重程度(例如:輕微騷擾、惱怒),所受到的不合理規範,我們將會引進新的累犯機制和重新制定規則。首先大多數違規紀錄將會顯示到期日期,並且到期後將會從帳戶的違規歷史紀錄撤銷,違規較嚴重的處罰如(仇恨行為)將會保留在帳戶1至2年的時間,而原本最嚴重違規懲處也就是帳戶無限期停權(永BAN)則是不會更動。

此外,官方還特別新增了重新申請機制,如果短時間內因累積多次違規(低嚴重處罰)而遭到無限期停權,可以在6個月後申請恢復。官方後續也會針對懲處告知實況主哪裡違規,像是聊天紀錄截圖,實況違規片段剪輯等,這樣改動大大增加實況主改過自新的機會。

相對地,為了讓使用者對重複的有害行為負責,官方也加重了累犯的懲處。如果在違規行為的有效期(90 天、1 年或 2 年)內多次違反同一類規則,則每次後續違規行為所受到處罰日期將會增加,即使違規行為本身的嚴重性沒有增加也是如此。這則消息一出,有網友質疑表示,「懲處太過放寬了」、「申請也沒有明確說明審核多久」,但也有不少網友持相反意見,「這樣能增加實況主權利,很好啊」、「人非聖賢,孰能無過,實況主能重新悔過不好嗎」。

Today, we’re making updates to our enforcement system. Our goal is to make it easier for you to track your violation history and know where your channel stands; reduce the risk that streamers lose their communities and livelihoods for low severity violations; and at the same… pic.twitter.com/vCoyMMS5bQ