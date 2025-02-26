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Twitch宣布調整制裁系統　永BAN半年可申請撤除

記者黃冠瑋／綜合報導

實況平台Twitch於2月20日發布公告，針對關於制裁系統將會有新的累犯機制。若是累犯相同規則將會受到加重處罰，相對90天過後只要不是重大違規，平台就能消除紀錄，甚至短期累積多次違規的無限期停播將可在處罰半年後申請復播。消息一出受到許多網友討論。

▼Twitch 宣布新的平台規定。（圖／翻攝自Twitch官網）

▲▼Twitch平台Logo。（圖／翻攝自Twitch官網）

知名實況平台Twitch於2月20日公告制裁系統更新，官方針對嚴重程度如何定義做了簡單區分，最嚴重程度像是人身安全、威脅等，而比較低程度違規行為包含輕微騷擾、惱怒。官方也說明為了更清楚顯示帳戶資訊和違規歷史，並且降低主播因低嚴重程度（例如：輕微騷擾、惱怒），所受到的不合理規範，我們將會引進新的累犯機制和重新制定規則。首先大多數違規紀錄將會顯示到期日期，並且到期後將會從帳戶的違規歷史紀錄撤銷，違規較嚴重的處罰如（仇恨行為）將會保留在帳戶1至2年的時間，而原本最嚴重違規懲處也就是帳戶無限期停權（永BAN）則是不會更動。

此外，官方還特別新增了重新申請機制，如果短時間內因累積多次違規（低嚴重處罰）而遭到無限期停權，可以在6個月後申請恢復。官方後續也會針對懲處告知實況主哪裡違規，像是聊天紀錄截圖，實況違規片段剪輯等，這樣改動大大增加實況主改過自新的機會。

相對地，為了讓使用者對重複的有害行為負責，官方也加重了累犯的懲處。如果在違規行為的有效期（90 天、1 年或 2 年）內多次違反同一類規則，則每次後續違規行為所受到處罰日期將會增加，即使違規行為本身的嚴重性沒有增加也是如此。這則消息一出，有網友質疑表示，「懲處太過放寬了」、「申請也沒有明確說明審核多久」，但也有不少網友持相反意見，「這樣能增加實況主權利，很好啊」、「人非聖賢，孰能無過，實況主能重新悔過不好嗎」。

關鍵字：Twitch制裁系統

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