ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

記者楊智仁／綜合報導

隨著時代進步，遊戲裡面包含各種要素，每個人喜歡的風格大不相同，不過根據外媒調查顯示，如今年輕人比起戀愛和性，更偏好圍繞純友誼和社交團體的故事，而遊戲開發者們也開始關注這一趨勢，以及青少年媒體消費的其他變化。

▼2025 台北國際電玩展 ( 示意圖 )。（圖／翻攝自台北國際電玩展）▲▼遊戲。（圖／記者楊智仁攝）

上周在 D.I.C.E. 峰會上，曾是電視業高管、現為遊戲工作室創辦人的 Sharon Tal Yguado，與 Roblox 負責文明與夥伴關係的副總裁 Tami Bhaumik，向一群遊戲產業專業人士分享「青少年真正想要的是什麼」，並展示近期研究與觀察結果，首先第一項研究是「孩子們很孤獨」：73% 的 16 至 24 歲年輕人表示，他們時常感到孤單，許多人還提到常有悲傷與絕望情緒，Yguado 認為年輕人並不像外界認為的那樣只關心潮流、沉迷於 TikTok，他們在乎的是安全感、善良、包容、身心健康、友情，以及精神層面的連結。

第二項研究「青少年對戀愛的興趣在下降」，Yguado 半開玩笑地說，「我真的開始擔心未來人口問題，因為這些孩子根本不在乎戀愛。」根據 UCLA 2024 年報告，青少年被問及他們希望在媒體或娛樂中看到什麼主題，「戀愛或性」在 21 個選項中排名第 15，相反的選項「不包含戀愛或性內容的故事」則排名第 8，「友情與社交團體」更是高居第 5 名。

UCLA 研究人員指出，這種所謂「無戀愛 ( Nomance )」 態度正在上升，2023 年調查顯示，51.5% 的青少年希望內容聚焦於純友誼與友情，到了 2024 年這一比例上升至 63.5%，認為「性與相關內容並不是推動影視、遊戲劇情發展的必要元素」的青少年比例，也從 47.5% 提高至 62.4%，這種趨勢是否成為編劇或遊戲設計師的考慮選項，則有待觀察。

關鍵字：遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

推薦閱讀

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

萊莎蜜大腿救系列！製作人坦承：當時失敗就沒了

睽違35年《功夫貓黨》新作登場　原作動畫聲優經典還原

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」　新作品、場館資訊公開

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出！身著和服可愛表情萌翻

《漫威爭鋒》本想用原創角色？外媒曝執行長不想付版權費...官方駁斥

《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

盜版《寶可夢》法院判賠上億　中國公司道歉：未來會尊重著作權

新王登基！中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽　17歲小將奪FPOM

名古屋亞運電競項目出爐！項目大改「格鬥遊戲變團體賽」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

萊莎蜜大腿救系列！

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

盜版《寶可夢》法院判賠1億

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出

庵野秀明最新《鋼彈》作品登IMAX

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

《漫威爭鋒》本想設計原創角色？

睽違35年《功夫貓黨》新作登場

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

最新新聞

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

萊莎蜜大腿救系列！

睽違35年《功夫貓黨》新作登場

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出

《漫威爭鋒》本想設計原創角色？

《晶核魔導先鋒》搶先試玩

盜版《寶可夢》法院判賠1億

中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽

名古屋亞運電競項目出爐！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366