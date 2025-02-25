年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

記者楊智仁／綜合報導

隨著時代進步，遊戲裡面包含各種要素，每個人喜歡的風格大不相同，不過根據外媒調查顯示，如今年輕人比起戀愛和性，更偏好圍繞純友誼和社交團體的故事，而遊戲開發者們也開始關注這一趨勢，以及青少年媒體消費的其他變化。

▼2025 台北國際電玩展 ( 示意圖 )。（圖／翻攝自台北國際電玩展）

上周在 D.I.C.E. 峰會上，曾是電視業高管、現為遊戲工作室創辦人的 Sharon Tal Yguado，與 Roblox 負責文明與夥伴關係的副總裁 Tami Bhaumik，向一群遊戲產業專業人士分享「青少年真正想要的是什麼」，並展示近期研究與觀察結果，首先第一項研究是「孩子們很孤獨」：73% 的 16 至 24 歲年輕人表示，他們時常感到孤單，許多人還提到常有悲傷與絕望情緒，Yguado 認為年輕人並不像外界認為的那樣只關心潮流、沉迷於 TikTok，他們在乎的是安全感、善良、包容、身心健康、友情，以及精神層面的連結。

第二項研究「青少年對戀愛的興趣在下降」，Yguado 半開玩笑地說，「我真的開始擔心未來人口問題，因為這些孩子根本不在乎戀愛。」根據 UCLA 2024 年報告，青少年被問及他們希望在媒體或娛樂中看到什麼主題，「戀愛或性」在 21 個選項中排名第 15，相反的選項「不包含戀愛或性內容的故事」則排名第 8，「友情與社交團體」更是高居第 5 名。

UCLA 研究人員指出，這種所謂「無戀愛 ( Nomance )」 態度正在上升，2023 年調查顯示，51.5% 的青少年希望內容聚焦於純友誼與友情，到了 2024 年這一比例上升至 63.5%，認為「性與相關內容並不是推動影視、遊戲劇情發展的必要元素」的青少年比例，也從 47.5% 提高至 62.4%，這種趨勢是否成為編劇或遊戲設計師的考慮選項，則有待觀察。