大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」　新作品、場館資訊公開

記者楊智仁／綜合報導

Bandai Namco Holdings Inc.今天公開了全新作品《GUNDAM: Next Universal Century》的宣傳影片，玩家將可在即將於2025年日本國際博覽會（以下簡稱大阪關西萬博）中展出的「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」內體驗，同步公開體驗內容簡介、作品主視覺圖、角色、製作單位等全新情報。

此外，網羅了各式鋼彈周邊商品的期間限定店鋪「THE GUNDAM BASE POP-UP」大阪大丸梅田店亦即將在2025年4月11日（五）開幕。透過萬博會場內外的各式服務據點，為大阪關西地區帶來熱鬧氣氛。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」希望透過鋼彈與全球的人們連結，成為與人們一同思考未來契機的場所。

全新作品《GUNDAM: Next Universal Century》主視覺圖在展館內，最大可達深度18公尺、高度8公尺的影像將於玩家的眼前展開，地面上更設置使用了Sony觸覺回饋（Haptic）技術的「Haptic Floor」，讓玩家可以親身體驗細緻且充滿臨場感的感受。透過以Unreal Engine 5打造、清晰的新作影片，為玩家帶來可用全身感受「全新的宇宙世紀」及「與MS共存的未來」，充滿魄力且全方位的沉浸體驗。