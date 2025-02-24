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睽違35年《功夫貓黨》新作登場　原作動畫聲優經典還原

記者黃冠瑋／綜合報導

Red Dunes Games宣布，將會推出改編自90年代動畫《功夫貓黨》（）キャッ党忍伝てやんでえ的2D動作遊戲—《功夫貓黨：來自過去的疾風》，同時是原作動畫睽違35年的改編遊戲。本次交由荷蘭遊戲工作室BLAST ZERO開發，官方也為這次遊戲重新製作預告動畫並找來原作動畫聲優參與配音。

▼《功夫貓黨：來自過去的疾風》宣傳封面。（圖／翻攝自Youtube／@BLASTZEROGAMES）

▲▼ 《功夫貓黨：來自過去的疾風》宣傳封面 。（圖／翻攝自Youtube／@BLASTZEROGAMES）

《功夫貓黨》動畫是由龍之子製作公司於1990年東京電視台推出，故事是描述「太郎」、「寶寶」、「十郎」等三名機械貓忍者，平常以披薩店員隱藏身份，暗中對抗幕府假狐狸和烏鴉忍者一族，並阻止他們野心勃勃的冒險故事。2月21日Red Dunes Games宣布，改編自1990年動畫《功夫貓黨》的2D動作遊戲《功夫貓黨：來自過去的疾風》，預計2026年前推出。

 

本次交由BLAST ZERO開發的《功夫貓黨：來自過去的疾風》，為橫向卷軸動作冒險遊戲，是久違35年的最新改編遊戲，遊戲中玩家可隨時切換太郎、十郎、寶寶，透過角色能力來攻略關卡。在最新遊戲宣傳中，不僅可以看到製作團隊一筆一畫重新打造的預告花絮，這次還找來原作動畫構成與腳本的赤堀悟擔任監製，並邀請到山口勝平（太郎）、折笠愛（寶寶）、澤木郁也（假狐）與堀内賢雄（旁白）等動畫原作聲優參與配音，遊戲製作如此安排，不免讓觀眾心中勾起90年代童年滿滿的回憶。

關鍵字：功夫貓黨BLAST ZERO

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