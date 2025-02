新王登基！中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽　17歲小將奪FPOM

記者楊智仁/綜合報導

《英雄聯盟》LCP 賽區今天晚間 ( 2/23 ) 迎來 Season Kickoff 決賽,兩大強權 CFO 與 TLN 再度於最高舞台上展開對決。最終 CFO 憑藉更好的團戰配合以 3-1 擊敗 TLN,代表 LCP 前往全新國際賽 First Stand, 17 歲小將 HongQ 獲得系列賽 FPOM。

▼中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽。(圖/翻攝自LCP)

首局 TLN 打出不錯的中野節奏,以 18-5 巨大人頭差先下一城,不過 CFO 反擊來的很快,一波前期蟲團大勝利迅速把優勢拉開,儘管中間一度出現意外,野區碰團失利掉巴龍導致經濟回到平手局面,不過趁著 TLN 推塔時過於急躁,CFO 找到開團機會,憑藉著更好的團戰陣容讓敵方 C 位完全無法輸出,系列賽比分也回到 1-1。

第三局戰況相當激烈,直至 22 分鐘雙方經濟持平,亞塔坎團 TLN 先秒掉輔助,不過牆壁旁邊被 Driver 頂了 3 個人,Betty 剎雅 R 閃進場收毛雖然換掉球女,但自己也被 Doggo 凱莎給擊殺,CFO 順勢拿下亞塔坎。陷入劣勢的 TLN 選擇開巴龍,沒想到小將 HongQ 球女繞了一個位子從後方大絕捲了三人,接續團戰 Doggo 進場各種刺殺,率領 CFO 先取得聽牌。

第四局 TLN 似乎有些氣力放盡,前期站位和操作出現失誤,CFO 掌握機會 16 分鐘就把經濟拉開至 5k 比賽再無懸念,最終 CFO 新王登基 3-1 擊敗對手,代表 LCP 前往全新國際賽 First Stand。年僅 17 歲小將 HongQ 獲得系列賽 FPOM ( Final Player of the Match ),他表示,「雖然訓練賽很辛苦,但努力沒有白費,對於今天自己的表現很滿意。」教練 Chawy 則談到指導方針,「我的風格比較不嚴肅,像 HongQ 我就跟他說『去送沒關係,痛過之後就知道下次不能送了』,希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程,如果壓力太大反而沒辦法表現,選手們因為不怕我,所以都很放得開去打。」