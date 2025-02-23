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新王登基！中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽　17歲小將奪FPOM

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 賽區今天晚間 ( 2/23 ) 迎來 Season Kickoff 決賽，兩大強權 CFO 與 TLN 再度於最高舞台上展開對決。最終 CFO 憑藉更好的團戰配合以 3-1 擊敗 TLN，代表 LCP 前往全新國際賽 First Stand， 17 歲小將 HongQ 獲得系列賽 FPOM。

▼中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽。（圖／翻攝自LCP） ▲▼CFO。（圖／翻攝自LCP）

首局 TLN 打出不錯的中野節奏，以 18-5 巨大人頭差先下一城，不過 CFO 反擊來的很快，一波前期蟲團大勝利迅速把優勢拉開，儘管中間一度出現意外，野區碰團失利掉巴龍導致經濟回到平手局面，不過趁著 TLN 推塔時過於急躁，CFO 找到開團機會，憑藉著更好的團戰陣容讓敵方 C 位完全無法輸出，系列賽比分也回到 1-1。

第三局戰況相當激烈，直至 22 分鐘雙方經濟持平，亞塔坎團 TLN 先秒掉輔助，不過牆壁旁邊被 Driver 頂了 3 個人，Betty 剎雅 R 閃進場收毛雖然換掉球女，但自己也被 Doggo 凱莎給擊殺，CFO 順勢拿下亞塔坎。陷入劣勢的 TLN 選擇開巴龍，沒想到小將 HongQ 球女繞了一個位子從後方大絕捲了三人，接續團戰 Doggo 進場各種刺殺，率領 CFO 先取得聽牌。

▲▼CFO。（圖／翻攝自LCP）

第四局 TLN 似乎有些氣力放盡，前期站位和操作出現失誤，CFO 掌握機會 16 分鐘就把經濟拉開至 5k 比賽再無懸念，最終 CFO 新王登基 3-1 擊敗對手，代表 LCP 前往全新國際賽 First Stand。年僅 17 歲小將 HongQ 獲得系列賽 FPOM ( Final Player of the Match )，他表示，「雖然訓練賽很辛苦，但努力沒有白費，對於今天自己的表現很滿意。」教練 Chawy 則談到指導方針，「我的風格比較不嚴肅，像 HongQ 我就跟他說『去送沒關係，痛過之後就知道下次不能送了』，希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程，如果壓力太大反而沒辦法表現，選手們因為不怕我，所以都很放得開去打。」

關鍵字：英雄聯盟

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