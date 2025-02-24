ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

盜版《寶可夢》法院判賠上億　中國公司道歉：未來會尊重著作權

記者楊智仁／綜合報導

近日，廣州麥馳網絡科技有限公司發布公開道歉聲明，承認侵權並宣布下架遊戲，該公司表示，其子公司研發並上線營運的手遊 《口袋妖怪：復刻》涉嫌侵犯寶可夢公司的著作權並構成不正當競爭，法院裁定廣州麥馳侵權，需賠償 1.07 億元。

▼《口袋妖怪復刻版》被判侵權。（圖／翻攝自perezzdb channel YT）▲▼口袋妖怪。（圖／翻攝自perezzdb channel YT）

聲明中廣州麥馳提到，2021 年 12 月，日本寶可夢公司向廣東省深圳市中級人民法院提起訴訟，主張 《口袋妖怪：復刻》侵犯其著作權並構成不正當競爭，2024 年 9 月，法院一審判決著作權侵權及不正當競爭行為成立，判處廣州麥馳須賠償寶可夢公司 1.07 億元人民幣，隨後廣州麥馳提出上訴案件進入二審階段。

二審雙方就賠償問題達成調解協議，廣州麥馳承認侵權全面下架遊戲，聲明指出，《口袋妖怪：復刻》大量 使用《寶可夢》的設計元素，侵犯相關著作權，並且攀附《寶可夢》遊戲的知名度，因此構成不正當競爭行為。在案件審理及調解過程中，廣州麥馳深刻認識到自身行為違反了相關法律，並向寶可夢公司表達誠摯的歉意。

目前，《口袋妖怪：復刻》及相關遊戲已全面下架並停止營運。此案件讓廣州麥馳付出了巨額的經濟與名聲代價，同時他們承諾，未來公司將高度重視智慧財產權的保護，承諾不再侵犯任何《寶可夢》遊戲及其權利人相關的智慧財產權，也不再實施任何不正當競爭行為。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

推薦閱讀

《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

盜版《寶可夢》法院判賠上億　中國公司道歉：未來會尊重著作權

新王登基！中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽　17歲小將奪FPOM

名古屋亞運電競項目出爐！項目大改「格鬥遊戲變團體賽」

《刺客教條：暗影者》正史模式加入　玩家無需煩惱對話

日本票房破25億！庵野秀明出手最新《鋼彈》作品首登IMAX大銀幕

金門粉絲飛來參加《寶可夢加傲樂》感謝祭！新一代機台揭新資訊

《寶可夢加傲樂》感謝祭東森廣場迎終章！粉絲凌晨排隊盼抽限量鍍金卡匣

《江戶壽司王》作者九十九森逝世　本人精神仍在

人氣戀愛番《戀上換裝娃娃》突宣布將完結　7年故事劃下句點

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽

盜版《寶可夢》法院判賠1億

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

庵野秀明最新《鋼彈》作品登IMAX

針對《幻獸帕魯》任天堂23項專利被駁回

《葬送的芙莉蓮》開心遊台灣

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

《新楓之谷》暱稱拍賣上線

名古屋亞運電競項目出爐！

《Pokémon GO》人潮爆！

最新新聞

《晶核魔導先鋒》搶先試玩

盜版《寶可夢》法院判賠1億

中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽

名古屋亞運電競項目出爐！

《刺客教條：暗影者》加正史模式

庵野秀明最新《鋼彈》作品登IMAX

從金門飛來參加《寶可夢加傲樂》感謝祭

《寶可夢加傲樂》感謝祭東森廣場迎終章

《江戶壽司王》作者九十九森逝世

《戀上換裝娃娃》宣布將完結

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366