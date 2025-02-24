盜版《寶可夢》法院判賠上億　中國公司道歉：未來會尊重著作權

記者楊智仁／綜合報導

近日，廣州麥馳網絡科技有限公司發布公開道歉聲明，承認侵權並宣布下架遊戲，該公司表示，其子公司研發並上線營運的手遊 《口袋妖怪：復刻》涉嫌侵犯寶可夢公司的著作權並構成不正當競爭，法院裁定廣州麥馳侵權，需賠償 1.07 億元。

▼《口袋妖怪復刻版》被判侵權。（圖／翻攝自perezzdb channel YT）

聲明中廣州麥馳提到，2021 年 12 月，日本寶可夢公司向廣東省深圳市中級人民法院提起訴訟，主張 《口袋妖怪：復刻》侵犯其著作權並構成不正當競爭，2024 年 9 月，法院一審判決著作權侵權及不正當競爭行為成立，判處廣州麥馳須賠償寶可夢公司 1.07 億元人民幣，隨後廣州麥馳提出上訴案件進入二審階段。

二審雙方就賠償問題達成調解協議，廣州麥馳承認侵權全面下架遊戲，聲明指出，《口袋妖怪：復刻》大量 使用《寶可夢》的設計元素，侵犯相關著作權，並且攀附《寶可夢》遊戲的知名度，因此構成不正當競爭行為。在案件審理及調解過程中，廣州麥馳深刻認識到自身行為違反了相關法律，並向寶可夢公司表達誠摯的歉意。

目前，《口袋妖怪：復刻》及相關遊戲已全面下架並停止營運。此案件讓廣州麥馳付出了巨額的經濟與名聲代價，同時他們承諾，未來公司將高度重視智慧財產權的保護，承諾不再侵犯任何《寶可夢》遊戲及其權利人相關的智慧財產權，也不再實施任何不正當競爭行為。